Potsdam

Ihr Lächeln ist perfekt. Doch das war nicht immer so, meint Sonja R.* „Ich habe mich auf Fotos gesehen und darüber geärgert, was ich für schiefe Zähne habe“, sagt die Potsdamerin. Als Stylistin hat sie häufig Kundenkontakt. Eine Zahnspange mit Metall, die oft in den Mündern von Teenagern blitzen, kam für die 50-Jährige nicht in Frage. Sie entschied sich dazu, ihre Zähne möglichst diskret kosmetisch korrigieren zu lassen.

Auf dem Weg zum makellosen Lächeln begab sich die Potsdamerin vor fünf Jahren in eine Berliner Zahnarztpraxis. Die Ärztin schlug der damals 45-Jährigen eine sogenannte Aligner-Therapie vor. Dabei handelt es sich um nahezu unsichtbare Korrekturschienen, die die Stellung schiefer oder verdrehter Zähne geraderückt. Der Vorteil: „Dein Gegenüber sieht es nicht“, sagt Sonja R. D

er Nachteil: Eine solche Therapie, die je nach Ausmaß der Fehlstellung mitunter Jahre dauern kann, ist kostspielig: Je nach Behandlung liegen die durchsichtigen Schienen preislich von knapp 2000 Euro bei leichten und bis zu 7000 Euro bei ausgeprägten Fehlstellungen. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen meistens nicht. Die Potsdamerin bekam einen Kostenvoranschlag von 4000 Euro, entschied sich aber trotzdem, in ihr Lächeln zu investieren. „Gepflegte und gesunde Zähne sind einfach sehr schön“, erklärt sie.

Denn mit gesunden Zähnen, die lückenlos und gerade nebeneinander stehen, ist nicht jeder von Natur aus gesegnet. Wer sich als Erwachsener für eine kieferorthopädische Behandlung entscheidet, achtet nach Angaben des Berufsverbandes der Deutschen Kieferorthopäden (BDK) meist auf ästhetische Faktoren. Doch auch aus medizinischen Gesichtspunkten würden Patienten von einer solchen Behandlung profitieren, sagt Dr. Philipp Eigenwillig, Kieferorthopäde aus Brandenburg an der Havel und Mitglied im BDK-Bundesvorstand. Wenn etwa durch die Schienen Fehlbelastungen der Zähne beseitigt werden, kann verhindert werden, dass es zu Schäden an den Zahnwurzeln komme. Auch Kiefergelenke können durch Beseitigung der Fehlbelastungen entlastet werden.

So funktionieren die transparenten Schienen

Die sogenannten Aligner, dünne und transparente Kunststoffschienen, werden für jeden Patienten individuell angefertigt. Am Anfang steht der Scan des Gebisses beim Kieferorthopäden. Am Computer wird dann simuliert, wie die Zähne nach und nach in die gewünschte Richtung bewegt werden können. Um die Zahnfehlstellung zu korrigieren, werden nach einem festen Plan Schienen eingesetzt, die Druck auf die Zähne ausüben.

Die digital berechneten Schienen müssen in regelmäßigen Abständen – meist nach ein bis zwei Wochen – erneuert werden, um die Zähne in die gewünschte Richtung zu bewegen. Bei den Alignern hängt der Erfolg davon ab, wie intensiv der Patient sie trägt. Denn erfolgversprechend sei diese Art der Behandlung laut BDK nur, wenn die Schiene tatsächlich nahezu 24 Stunden täglich – außer beim Essen – getragen wird.

Eine Invisalign-Schiene dient in der Kieferorthopädie zur Veränderung der Zahnstellung Quelle: Svea Pietschmann/Infostelle KFO

Sonja R. musste sich zunächst daran gewöhnen, die Schienen vor dem Essen herauszunehmen. „Anfangs bin ich dafür noch auf die Toilette gegangen, später habe ich sie in ein Taschentuch gelegt.“ Ärgerlich war allerdings ein Missgeschick, dass der Potsdamerin passierte. Als sie zu Mittag in einem Restaurant aß, ließ sie die Serviette mit ihrer Schiene auf dem Tisch liegen. Sie landete im Abfall. „Ich kam nicht drumherum, den Müllsack zu durchsuchen“, erzählt sie. Abgesehen von dem Malheur fiel ihr die Zahnhygiene durch das Herausnehmen der Schienen leichter als bei einer fest sitzenden Spange. Auch der Tragekomfort der Schienen sei hoch und nicht schmerzhaft gewesen.

Kieferorthopäden raten Patienten, nach Ende der Behandlung das Ergebnis dauerhaft zu sichern. Um zu verhindern, dass die Zähne sich wieder zurück verschieben, gibt es sogenannte Retainer. Sie werden von hinten auf die Zähne geklebt. „Natürlich haben Aligner auch ihre fachlichen Grenzen und es gibt Fehlstellungen, bei denen sie nicht zum Einsatz kommen können. Welches Behandlungsgerät eingesetzt werden kann, muss immer der behandelnde Kieferorthopäde im jeweiligen Einzelfall entscheiden“, sagt Eigenwillig.

Zahnmediziner warnen vor Online-Selbsttherapie

Für Skepsis sorgt bei Zahnmedizinern, dass zurzeit mehrere Online-Start-ups Zahnschienen ohne ärztliche Behandlung verkaufen. „Behandlungen der Zahn-, Mund-und Kieferheilkunde liegen allein in der Verantwortung der Zahnärzte und Kieferorthopäden“, heißt es in einer Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer aus dem Jahr 2017. „Gerade bei der kieferorthopädischen Bewegung von Zähnen oder Zahngruppen wirken bisweilen starke Kräfte dauerhaft auf die Zähne und den Zahnhalteapparat ein, die einer kontinuierlichen Kontrolle seitens eines Zahnarztes bedürfen.“

Sonja R. hat sich bewusst für den Arztbesuch entschieden. Fünf Jahre nach ihrer kieferorthopädischen Behandlung hat sie es nicht bereut, in ihr Lächeln investiert zu haben. „Für eine Frau ab 45 sind schöne Zähne wichtiger als Make-up“, sagt die Potsdamerin, der ein perfektes Lächeln über die Lippen huscht.

Von Diana Bade