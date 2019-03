Gewässer in Melbourne zieht Touristen an

Aktuelles Tourismus - Gewässer in Melbourne zieht Touristen an Bleibt das Wetter trocken und heiß, färbt sich ein See im australischen Westgate Park pink. Viele Besucher lassen es sich nicht entgehen, einen Blick auf das spektakuläre Phänomen zu werfen. Allerdings muss dafür das Wetter mitspielen.

Algen, die in diesem See in einem Park in Melbourne wachsen, haben das Wasser pink gefärbt. Die Voraussetzungen für das Phänomen seien viel Salz im Wasser, viel Hitze und Sonne und wenig Regen. Die Algen produzierten die roten Pigmente als Teil ihrer Photosynthese, erklärte ein Parkangestellter der Zeitung «The Australian». Quelle: Supplied/PARKS VICTORIA