Athen

In Griechenland dürfen Mietwagen samt Fahrer nun auch

für eine einfache Fahrt vermietet werden. Die Taxifahrer sind empört

darüber.

In Athen und Thessaloniki sind sie deshalb am Mittwoch (13. Juni) in

einen 24-stündigen Streik getreten. Die Mietwagen-Unternehmen dringen

damit "in unseren Bereich ein", hieß es in einer Erklärung der

Taxi-Gewerkschaft.

Bislang mussten die Verträge für Mietwagen mit Fahrer eine

Mindestdauer von drei Stunden haben. Dies wurde zum 1. Juni geändert.

Nun können Kunden einen Mietwagen mit Fahrer auch für eine kürzere

Zeit oder nur für eine einfache Fahrt bestellen.

Die Taxifahrer drohen damit, ihren Streik täglich um weitere 24

Stunden zu verlängern - "bis die Regierung diese Regelung

zurücknimmt", sagte ein Sprecher der Athener Taxi-Gewerkschaft (SATA)

im griechischen Fernsehen. Viele Touristen und Einheimische

versuchten am Mittwoch, auf öffentliche Verkehrsmitteln umzusteigen,

berichteten Reporter aus dem Zentrum Athens im Fernsehen.

dpa