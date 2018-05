Segelschiffe von Sea Cloud nehmen Kurs auf Kapverden

Die beiden Segelkreuzfahrtschiffe "Sea Cloud" und "Sea Cloud II" werden im Sommer 2019 erstmals länger die Kapverden vor Afrika ansteuern. Das teilt die Reederei Sea Cloud Cruises mit. Die Seereisen führen von Las Palmas aus in Richtung Süden zu der Inselgruppe, die einst eine portugiesische Kolonie war. Von den Kapverden starten dann auch die Transatlantik-Kreuzfahrten.

Silversea Cruises bestellt drittes Luxusschiff

Die Reederei Silversea Cruises hat ein weiteres Luxuskreuzfahrtschiff in Auftrag gegeben. Die "Silver Dawn" wird in der Fincantieri-Werft in Italien gebaut und soll Ende 2021 in Dienst gestellt werden, wie Silversea mitteilt. Der Neubau wird ein Schwesterschiff der "Silver Muse", die seit Frühjahr 2017 unterwegs ist, und der "Silver Moon", die 2020 fertig werden soll.

Star Clippers legt erstmals in Brunei an

Die Reederei Star Clippers macht im kommenden Jahr zum ersten Mal im Sultanat Brunei Halt. Das Segelschiff "Star Clipper" wird auf vier Asienreisen zwischen Mai und Oktober 2019 im Hafen von Bandar Seri Begawan anlegen, wie die Reederei mitteilt. Das kleine Brunei liegt auf der Insel Borneo.

"Vasco da Gama" verstärkt Transocean-Flotte

Die "Vasco da Gama" verstärkt ab Sommer 2019 die Flotte von Transocean Kreuzfahrten. Zusammen mit der "Astor" ist sie für Transocean in der Sommersaison unterwegs. Am 10. Juni 2019 startet das Kreuzfahrtschiff zur Jungfernfahrt in die südnorwegischen Fjorde. An Bord haben 1150 Passagiere Platz. Die "Vasco da Gama" hieß bislang "Pacific Eden" und fuhr für P&O Australia, zuvor als "Statendam" für Holland America Line. Der erweiterte Katalog des Kreuzfahrtanbieters ist ab sofort erhältlich. Im Katalog finden sich auch Reisen der englischsprachigen Schiffe "Columbus" und "Magellan".

