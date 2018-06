Klassische Musik am Strand von Boltenhagen

Ostseebad Boltenhagen lädt vom 23. bis 26. August zum Musikfestival "Ostseeklassik". Musiker des Orchesters Berliner Camerata spielen in fünf Konzerten Werke von Komponisten wie Mozart, Bach oder Chopin, teilte das Ostseebad Boltenhagen mit. Karten gibt es in der Kurverwaltung des Ostseebades, online oder an der Abendkasse. Die Karten kosten ab 22 Euro pro Konzert, für Schüler und Studenten die Hälfte. Das Strand- sowie das Kinderkonzert sind kostenlos.

Neues Kunstmuseum eröffnet in Helsinki

"Amos Rex" ein neues Kunstmuseum in Helsinki. In den umgebauten Räumlichkeiten im Lasipalatsi, dem Glaspalast, ist vor allem zeitgenössische Kunst zu sehen, teilt die Stadt Helsinki mit. Zum Auftakt werden Werke der japanischen Künstlergruppe teamLab bis Januar 2019 ausgestellt.

Kulinarischer Stadtrundgang in Wismar

Wismar-Besucher können in den Sommermonaten die UNESCO-Welterbestadt von ihrer kulinarischen Seite entdecken. Das teilt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mit. Die Tour "Butter bei die Fische" startet am 7. Juli, 4. August und 1. September jeweils um 11.00 Uhr an der Tourist-Information. Teilnehmer probieren unter anderem einen Schokoladen-Espresso in einer Kaffeerösterei, ein Fischbrötchen im Alten Hafen oder in der Hansestadt gebrautes Bier. Die Führung kostet pro Person 29 Euro.

