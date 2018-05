Aktuelles News von der Reisemesse IPW - USA-Infos: Gefängnis-Museum, Kinderzoo, Alaska-Kreuzfahrten Eine Kreuzfahrttour nach Alaska - das scheint irgendwie im Trend zu liegen. Denn dort werden so viele Touristen wie noch nie erwartet. Neue interessante Reiseziele in den USA sind zudem ein Gefängnis-Museum und ein Kinderzoo.

Alaska erwartet in diesem Jahr eine Rekordzahl an Kreuzfahrtgästen - hier legt ein Schiff von Holland America Line in Juneau an. Quelle: Brian Adams/State of Alaska