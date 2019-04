Aktuelles Tourismus - Wie viel Gepäck darf mit in die Bahn? Ein genaues Limit für Koffer und Taschen gibt es bei der Deutschen Bahn nicht. Reisende sollten aber einige Regeln beachten - und Rücksicht auf andere nehmen.

Reisende mit Gepäck am Hauptbahnhof in Hamburg - jeder darf in der Bahn mitnehmen, was er tragen kann. Quelle: Markus Schol