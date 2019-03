Ruhlsdorf

Es begann als Männer-Turn-Verein Ruhlsdorf. 1893 schlossen sich Herren aus dem heutigen Ortsteil von Teltow ( Potsdam-Mittelmark) zusammen, um an Geräten zu turnen. Die Sportler waren unterteilt in ordentliche Mitglieder und Zöglinge, die Jugendlichen. 1913 hatte der Verein 27 Mitglieder. Heute brüstet sich der Nachfolger SV Ruhlsdorf 1983 mit rund 350 Mitgliedern in den Abteilungen Fußball, Handball und Breitensport – dort wird etwa Volleyball gespielt und Gymnastik betrieben.

2018 hatte der Verein ein Festkomitee gegründet, um im August sein 125. Jubiläum zu feiern. „Wir hatten eine große Party geplant mit Feuerwerk und Livemusik“, erzählt der Vorsitzende Jens Hempel. Doch im Juni starb der damalige Vereinschef Dittmar Hartung nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren. „Das hat uns alle aus den Socken gehauen und sprachlos gemacht“, sagt Hempel. „ Dittmar war 18 Jahre Vorsitzender. Ohne ihn hätten wir kein neues Vereinsheim, kein Flutlicht, keine Bewässerung. Der Verlust ist riesengroß.“ Deshalb wurden die Jubiläumsplanungen heruntergefahren. „Uns war nicht zum Feiern zumute.“ Das Jubiläum wurde dann vereinsintern in kleinerem Rahmen bei einem Familienfest begangen. Auch das Fußball-Neujahrsturnier, das Knutfest, der Tanz in den Mai, das Pfingstturnier der E- und D-Junioren, und das Stiftungsfest im Herbst standen im Zeichen des Jubiläums.

Urgroßvater war Gründungsmitglied

Im Juli 2018 übernahm Jens Hempel den Vereinsvorsitz. Der 40-Jährige, dessen Urgroßvater Paul Schulze Gründungsmitglied und später Vorsitzender war, ist seit 21 Jahren Mitglied und rief 2005 die Abteilung Fußball ins Leben. Der Friedrich-Friesen-Sportplatz in Ruhlsdorf, der von 1957 bis 1961 unter Leitung des langjährigen Vorsitzenden Horst Gülde in Eigenregie errichtet worden war, lag damals fast brach. „Nachdem Großfeldhandball eingeschlafen war, spielten dort noch ein paar Hobbyfußballer“, erzählt Hempel. Nach und nach versammelten sich Jugendliche zum Kicken, so dass Turniere und Freundschaftsspiele organisiert wurden. Bald reichte auch das nicht mehr aus und der SVR meldete eine Mannschaft für die Freizeitliga. „Die Eckfahnen waren Besenstiele. Wir hatten keine Tore und keine Trikots und keine Maschine zum Abkreiden“, erinnert sich Bautechniker Hempel. „Wir haben bei null angefangen.“ Die Mannschaft arbeitete sich aber schnell nach oben – 2016 gelang erstmals der Aufstieg in die Kreisoberliga. Nach dem Abstieg gelang im vergangenen Jahr sofort die Rückkehr.

Hoffen auf einen neuen Kunstrasenplatz

Momentan ist die Mannschaft von Trainer Heiko Richter nur Tabellenvorletzter und schwebt in Abstiegsgefahr. „Wir haben aktuell viele Verletzte und hatten wichtige Abgänge“, sagt Hempel. Bis zu einem sicheren Tabellenplatz sind es aber nur zwei Punkte. Selbst wenn der Klassenerhalt nicht gelingen sollte, die Kreisoberliga bleibt das Ziel. Hempel: „Dort wollen wir uns langfristig festsetzen.“ Und zwar möglichst mit eigenen Talenten. Ab der neuen Saison meldet der SVR wieder ein A-Junioren-Team, dann sind alle Altersklassen besetzt. Die Trainingsbedingungen sind derweil verbesserungswürdig. Der Verein hat einen Naturrasenplatz und nutzt den Kunstrasen des Teltower FV mit. „Das sind insgesamt 35 Mannschaften, da kann man sich vorstellen, wie es dort im Winter abläuft“, sagt Hempel. Er setzt jedoch auf einen kleinen Multifunktionsplatz, der auf der Ruhlsdorfer Anlage errichtet wird. Und für 2020 erhofft er sich den Baubeginn eines Kunstrasenplatzes neben dem Friedrich-Friesen-Sportplatz.

Handballer in Spielgemeinschaft

Die Handballer bilden seit Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem RSV Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf. Männer und Frauen spielen in der Brandenburgliga. Schon seit 1926 wurde in Ruhlsdorf Handball gespielt.

Tradition wird beim SV Ruhlsdorf hochgehalten. Das geht auch aus dem dreieinhalb Minuten langen Film auf der Internetseite des SV Ruhlsdorf hervor. Der professionelle Streifen über den Verein war im Jubiläumsjahr erstellt worden. „Zum Stiftungsfest im November haben wir den Film uraufgeführt, er ist sehr gut angekommen“, sagt Hempel.

Von Ronny Müller