Handball-Drittligist 1. VfL Potsdam empfängt am Sonntagnachmittag die SG Flensburg-Handewitt II zum Punktspielduell in der 3. Liga Nord. Die Partie wird aber nicht in der heimischen MBS-Arena am Potsdamer Luftschiffhafen ausgetragen: Die Adler müssen das Spiel gegen die Bundesliga-Reserve in ungewohnter Umgebung bestreiten.