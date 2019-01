In der 3. Handball-Liga Nord ist dem 1. VfL Potsdam am Sonntagnachmittag ein hauchzarter 29:28-Erfolg gegen die SG Flensburg-Handewitt II gelungen. Allerdings mussten die Adler das Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve wegen Terminschwierigkeiten in der heimischen MBS-Arena in ungewohnter Umgebung austragen.