Der 1. VfL Potsdam hat in der 3. Handball-Liga Nord gegen die HSG Ostsee den mit Abstand höchsten Saisonsieg gefeiert. Das Spiel am Samstagabend in der MBS-Arena stand auch ganz im Zeichen des Gedenkens an den kürzlich verstorbenen VfL-Jugendtrainer Detlef Doering.