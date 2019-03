Der 1. VfL Potsdam hat in der 3. Handball-Liga Nord eine Niederlage hinnehmen müssen: Die Adler unterlagen am Sonntagnachmittag beim Zweitliga-Absteiger und Spitzenteam Eintracht Hildesheim mit 29:33. Am kommenden Sonntag folgt für die Potsdamer das nächste Kräftemessen mit einer Spitzenmannschaft: Zu Gast ist dann der Tabellenführer.