Sieg im Lokalduell: Der 1. VfL Potsdam hat am Sonnabend das Brandenburg-Derby in der 3. Handball-Liga Nord beim Oranienburger HC gewonnen. Für den Erfolg der Adler gab es mehrere entscheidende Gründe. In der Tabelle liegen beide Mannschaften nun noch näher beieinander als vor der Begegnung im Landkreis Oberhavel .