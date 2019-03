Melbourne

Vettel war bei den Tests vor der Saison die schnellste Runde gefahren, will dies aber nicht überbewerten. "Zu diesem Zeitpunkt sind wir alle Jäger und alle Gejagte. Es ist so ein langer Weg", sagte der Hesse. Die neue Saison beginnt am Sonntag in Australien. In den beiden Vorjahren gewann Vettel im Albert Park, Weltmeister wurde jeweils Hamilton.

dpa