Perth

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hat damit alle ihre drei Einzel bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australien gewonnen.

Zuvor hatte Tiafoe mit 6:7 (4:7), 0:6 gegen den Briten Cameron Norrie verloren. Im entscheidenden Mixed unterlagen Williams und Tiafoe mit 4:3, 3:4, 1:4 gegen das britische Duo. Damit ist das Team aus den USA als Tabellenletzter ausgeschieden.

Roger Federer sicherte mit seinem Sieg im Einzel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) den Finaleinzug für die Schweiz. Nach zuvor zwei Siegen steht die Teilnahme am Enspiel damit bereits vor dem Frauen-Einzel zwischen der Schweizerin Belinda Bencic und der Griechin Maria Sakkari und dem abschließenden Mixed fest.

Das deutsche Duo Alexander Zverev und Angelique Kerber war mit zwei Siegen in den Hopman Cup gestartet. Letzter Vorrundengegner der Deutschen in der Gruppe A ist am Freitag Gastgeber Australien.

dpa