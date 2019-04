Nachdem der Aufstieg in die Volleyball-Regionalliga für die erste Männermannschaft der Spielgemeinschaft SV Schulzendorf/Netzhoppers – die „Schmetterlinge“ – feststand, konnte sich Wolfgang Schröder ein paar Freudentränen nicht verkneifen. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt der Vater des Volleyballsports in Schulzendorf.