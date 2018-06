Königs Wusterhausen

Jetzt steht es endgültig fest: Der TSC „Take it easy“ Königs Wusterhausen hat sich mit drei Tanz-Paaren für die Deutschen Meisterschaften, die am kommenden Sonnabend, den 16. Juni, in Landsberg/Lech (Bayern) stattfinden, qualifizieren können. Laura Köpping und Raphael Günther lösten die Fahrkarte für die Veranstaltung in Landsberg bereits beim Turnier zuvor, konnten ihre Favoritenstellung beim „Deutschland-Cup“ in Siegen (Nordrhein-Westfalen) – dem zweiten Qualifikationsturnier für die DM – erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen. Beide TSC-Sportler zeigten bei ihrem Auftritt, dass sie bereit sind für den Saisonhöhepunkt am kommenden Samstag.

Sie präsentierten den Kampfrichtern in Siegen eine einwandfreie Leistung und erhielten zurecht den zweiten Platz in der Tageswertung. Einzig das Paar Vivien Seibel und Max Dudos von den RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 bleibt für sie derzeit noch unerreichbar, da sie vier Jahre mehr Turniererfahrung mitbringen. Laura Köpping und Raphael Günther sind ihnen aber dicht auf den Fersen und machen somit die Finalrunden in der Schülerklasse sehr interessant.

Auch für das TSC-Tanzpaar Amelie Scholz und Fabian Schieke – ebenfalls Schülerklasse – lohnte sich das harte Training zum Ende der Saison hin. Sie konnten trotz Erkältung eine der besten Leistungen des vergangenen Jahres zeigen und sich damit den wichtigen achten Platz ertanzen, der in Kombination mit dem siebten Rang des letzten Turniers die Teilnahme an der DM ermöglichte.

Glücklicherweise konnten die beiden die Situation retten

Genau so lief es für Marlene Martin und Carl Munder in der Junioren-Klasse. Sie ließen in der Vorrunde die aus dem Dahmeland mitgereisten Fans zittern, da sie in einer sonst sicheren Akrobatik einen Fehler machten, der beinahe zu einem Sturz führte. Glücklicherweise konnten die beiden die Situation retten und bekamen von den Kampfrichtern nur technische Abzüge und konnten sich auf Grund der ansonsten guten tänzerischen Leistung trotzdem ins Finale kämpfen. Das Finale schlossen Martin und Munder ohne Fehler und mit einem guten sechsten Platz und dem Ticket zur Deutschen Meisterschaft ab.

Für die Paare Lara Schachtschneider/Florian Krüger, Lieselotte Bley/Luca Kohn sowie Stine Janshen/Lukas Köpping vom TSC „Take it easy“ hat es in dieses Jahr aus verschiedenen Gründen noch nicht für die Qualifikation gereicht. Sie schlossen die Wettkampf-Saison trotzdem mit persönlichen Bestleistungen ab.

Die Deutschen Meisterschaften finden am kommenden Samstag von 20 bis 23 Uhr in der Dreifachturnhalle, Landsberg/Lech, Hungerbachweg 1, statt.

Von Jana Steinwerth