Die Vorfreude auf den größten Kampf in seiner bisherigen Karriere war Nick Hannig auf der Pressekonferenz im Van der Valk Hotel Dahlewitz am Donnerstagnachmittag sichtlich anzumerken. „Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht“, so der 32-jährige Königs Wusterhausener, der am Samstag, den 9. Februar, in der Berliner Verti Hall gegen den Kanadier Ryan Ford um den WBO International Titel boxt.