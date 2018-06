Märkisch Buchholz

Zwölf Sportler des SV Grün Weiß Märkisch Buchholz gingen in Schwerin bei den 28. Ostdeutschen Meisterschaften im Kunstradsport an den Start. In insgesamt zehn Disziplinen und Altersklassen waren die Grün-Weißen-Teilnehmer gemeldet.

Fiona Sperling erreichte bei den Schülerinnen der Altersklasse U11 den zweiten Platz. Lucy Zug wurde bei den Schülerinnen U13 Fünfte. Zusammen belegten sie bei den Zweier-Schülerinnen einen hervorragenden zweiten Rang. Sie mussten sich nur dem Paar Schindler/Weidhase aus dem thüringischen Rositz geschlagen geben.

Moritz Podlech startete bei den Schülern AK U15 und wurde dort Vierter. Genauso wie Josephine Seehof. Sie belegte bei den Schülerinnen U15 ebenfalls den vierten Platz. Im Zweier konnten sich beide um einen Rang verbessern und freuten sich am Ende über die Silbermedaille.

Alle vier kommen aus Brandenburg

Bei den Einer-Juniorinnen siegte überlegen Giuliana Zübner. Sie hatte am Ende 25 Punkte Vorsprung auf Kira-Marie Intreß aus Rehbrücke. Dritte wurde Julia Bunke aus Rauen vor Lina Hasenauer vom SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz. Alle vier kommen aus Brandenburg. Alle anderen Bundesländer mussten sich hinten einreihen.

Bei den Einer-Frauen siegte ebenfalls überlegen Denise Jagodzinski (Rehbrücke) vor Isabella Zübner (Märkisch Buchholz) und Eileen Hanschke (Rehbrücke). Madeleine Köhler aus Märkisch Buchholz belegte in dieser Disziplin am Ende den vierten Platz..

Im Zweier der Frauen siegten Isabella und Giuliana Zübner vor dem Zweier Schulze/Wagner vom Kladower Verein und Hiss/Rosin aus Zwickau.

Das Duo Richard Kolbe und Charlott Alexander freute sich über starke Konkurrenz, konnte diese aber auf die Plätze verweisen. Knappe 90 Punkte reichten am Ende für einen verdienten Sieg. Beide werden ab Juli 2018 an C-Kader-Maßnahmen in Frankfurt am Main teilnehmen, da sie für den Zeitraum 2018/2019 in die Junioren-Nationalmannschaft berufen worden sind.

In der Länderwertung lag Brandenburg gefolgt von Sachsen und Thüringen in diesem Jahr klar vorn.

Am kommenden Sonntag, den 17. Juni, starten die Kunstradfahrer aus Märkisch Buchholz bei der Endrunde des Landespokals Berlin/Brandenburg, die in der Blütenstadt Werder/Havel ausgetragen wird. Auch bei diesem Event zählen die Sportler aus dem südlichen Dahmeland mit zum Favoritenkreis.

Von Babett Kolbe