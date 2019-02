Königs Wusterhausen

Vor genau sieben Tagen gewann der Königs Wusterhausener Profiboxer Nick Hannig in der Berliner Verti Hall durch einen einstimmigen Punktsieg gegen den Kanadier Ryan Ford den WBC International Titel. Im MAZ-Interview erzählt der 23-Jährige unter anderem, ob er sich vorstellen könnte, auch einmal im Dahmeland einen Boxkampf zu absolvieren, welchen Ehrenplatz der WBC-Gürtel erhält und wie er reagieren würde, wenn sein Sohn Lennox ebenfalls Boxer werden will.

Herr Hannig, haben Sie eigentlich schon realisiert, was Sie mit ihrem Erfolg gegen Ryan Ford sportlich erreicht haben?

Nick Hannig: Mittlerweile schon, da ja bereits einige Tage ins Land gegangen sind. Aber mir wird immer mehr bewusst, dass ich jetzt einen großen Boxtitel gewonnen habe, den zum Beispiel schon Virgil Hill oder Sven Ottke bereits inne hatte. Mein Telefon hält seit dem vergangenen Samstag jedenfalls nicht mehr still.

Sie sind jetzt ein stolzer Träger des WBC-Gürtels im Halbschwergewicht. Welchen Ehrenplatz bekommt denn diese Trophäe?

In der Pro Pool & Dance Hall meiner Eltern werde ich eine kleine Ecke anbauen. Dort wird der Gürtel für alle Gäste sichtbar ausgestellt sein.

Ford zeigte sich nach dem Kampf als schlechter Verlierer und verließ unmittelbar nach der Siegehrung den Boxring. Können Sie seine Reaktion nachvollziehen?

Ganz ehrlich schon, denn man muss auch bedenken, dass er mit 36 Jahren nicht mehr der jüngste Boxer ist. Ich denke, so einen Titelkampf wird er sicherlich nicht mehr bekommen. Unsportlich finde ich seine Reaktion trotzdem ein wenig, aber jeder Sportler steckt Niederlage etwas anders weg.

Die ersten acht Runden haben Sie gegen den Kanadier in Ihrem erst siebten Kampf als Profiboxer ganz klar dominiert. Zum Ende hin ging Ihnen ein wenig die Puste aus. Was war der Grund dafür?

Es war mein erster Kampf über zwölf Runden, deshalb sind mir hinten heraus etwas die Kräfte geschwunden. Es war zum Schluss zudem sehr schwer, Kondition, Kraft und Konzentration auf einem gleichmäßigen Level zu halten. Ford musste in den letzten Runden des Kampfes richtig Gas geben, um den Punkterückstand noch aufzuholen. Deshalb hat er noch einmal alle seine Kräfte mobilisiert, um mich am besten K.o. zu schlagen. Von daher blieb mir auch nichts anderes übrig, als ein wenig den Rückwärtsgang einzuschalten und taktisch klug zu Boxen. Diese Taktik hat sich ja bekanntlich ausgezahlt.

Bei Facebook und anderen öffentlichen Medien verkündete Ford, er war der Sieger des Kampfes gewesen und er wünscht sich Revanche. Wie stehen Sie zu dieser Aussage ihres Gegners?

Ich habe mir den Kampf selbst noch einmal angesehen und erkannt, dass ich zurecht diesen gewonnen habe. Wäre ich der Verlierer gewesen, hätte ich dies auch zugegeben. Ob es einen Revanchekampf gegen wird, kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Um so eine Problematik kümmert sich auch mein Manager Dennis Lindner. Jedenfalls habe ich alle meine Revancheduelle, die ich in meiner bisherigen Karriere machen musste, allesamt gewonnen. So wäre es auch bei Ford, weil ich mich auf einen zweiten Kampf gegen ihn noch besser und intensiver vorbereiten könnte.

Sie haben selbst gesagt, der WBC-Titel war Ihr bisher größter Erfolg. Was kann dieses Erlebnis sportlich gesehen denn überhaupt noch toppen?

Nur ein WM-Sieg wäre sicherlich noch größer zu bewerten. Ich muss jetzt aber erst einmal gucken, wie es für mich weitergehen wird. Vielleicht gehe ich auch wieder ins Supermittelgewicht zurück, denn im Halbschwergewicht zu boxen ist schon eine heftige Angelegenheit. Jetzt lasse ich die ganze Sache etwas sacken und gucke ganz entspannt, was als nächstes anstehen wird.

Wie haben Sie die Tage nach dem Sieg gegen Ford verlebt?

Gesundheitlich überhaupt nicht gut, denn ich lag mit einer Grippe die ganze Woche über im Bett. Ich hatte aber viele Anrufe von Freunden und Fans, die sich bei mir persönlich für den tollen Abend in der Verti Hall bedankt haben. Es freut mich als Sportler sehr, dass ich die Zuschauer mit meinem Auftritt so mitreißen konnte.

Man nennt Sie „Mister Business“. Warum eigentlich?

Aufgrund meiner Selbstständigkeit, ich bin seit 2009 Inhaber einer Sicherheitsfirma, ist dieser Name, den mein Manager erfunden hatte, im Laufe der Zeit entstanden. Außerdem besitze ich in Bestensee noch einen Boxclub. Ich stehe also beruflich voll im Leben und bin deshalb nicht nur von der Gage für Boxsiege abhängig.

In vielen Medien werden Sie als Berliner dargestellt. Ärgert es Sie persönlich nicht, dass Sie nur sehr selten mit ihrem Geburts- und Wohnort Königs Wusterhausen in Verbindung gebracht werden?

Ich habe mit dem Boxen bei Jörg Schneider, der Trainer bei Stahl Schöneweide war, angefangen und in Berlin unter anderem in der Bundesliga auch für Hertha BSC gekämpft. Aufgrund dessen ist es bei vielen immer noch so drin, mich als Berliner zu bezeichnen. Es stört mich nicht groß, weil ich es nicht anders gewohnt bin.

Auch Bürgermeister Swen Ennullat (Freie Wähler KW) hat Ihnen zum Gewinn des WBC-Titels mit einem Brief gratuliert. Ehrt es Sie sehr, dass sich auch die Politik für ihre sportlichen Erfolge interessiert?

Auf jeden Fall ehrt es mich, vom Bürgermeister beglückwünscht zu werden. Vorher hat es keinen so wirklich interessiert, was man sportlich treibt. Nach dem Gewinn des WBC-Titel bin ich plötzlich überall bekannt und die Lorbeeren hängen auf einmal ganz weit oben.

1000 Boxfans aus Königs Wusterhausen haben Sie live beim Fight gegen Ryan Ford in Berlin unterstützt. Können diese sich auch einmal auf einen Kampf von Nick Hannig im Dahmeland freuen?

Ich hatte in der Landkost-Arena vor ein paar Jahren meinen 100. Amateurkampf gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht so bekannt. Mein Manager hat jedenfalls für den kommenden August die Landkost-Arena für einen Boxkampf reserviert. Es kann durchaus sein, dass ich dann auch im Ring stehen werde.

Beim Boxen kassieren Sie viele Treffer ins Gesicht. Haben Sie keine Angst vor eventuellen Spätfolgen?

Wer mich kennt und boxen sieht, der weiß, dass ich sehr auf meine Deckung achte und daher nur sehr wenige direkte Kopftreffer kassiere. Ich denke aber derzeit nicht an irgendwelche Spätfolgen, denn dann könnte ich meine Leistung nicht bringen.

Wenn Ihr Sohn Lennox sagen würde, er will auch Boxer einmal Boxer werden. Wie würden Sie dann reagieren?

Wenn es genauso Spaß an diesem Sport hat wie ich es habe, dann soll er ihn machen. Ich werde Lennox jedenfalls keine Steine in den Weg legen, Boxer zu werden.

Von Oliver Schwandt