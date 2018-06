Königs Wusterhausen

„Es war ein unglaubliches und unbeschreibliches Gefühl, bei den Paraolympics in Sydney im Jahr 2000 vor über 4500 Zuschauern Goalball zu spielen“, sagt Steffen Lehmann, „während des Matches herrschte eine unheimliche Ruhe in der Arena, aber nach einem Tor bebte die ganze Halle und es war super laut.“

Der 41-Jährige, der für die Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule KW Goalball in der Bundesliga spielt, war von 1991 bis 2014 als Nationalspieler bei zahlreichen Welt- und Europameisterschaften sowie bei Paryolympics für sein Heimatland Deutschland im Einsatz.

„Ich habe meine Länderspiele zwar nicht gezählt, aber es war für mich jedes Mal schon etwas Besonders, vor den jeweiligen Partien meinen Namen und anschließend die Nationalhymne zu hören, da lief es mir heiß und kalt den Rücken runter“, erzählt Lehmann, der seit seinem dritten Lebensjahr komplett erblindet ist. Eine internationale Medaille gewann er in seiner langen Karriere nicht und er weiß auch ganz genau, woran dies gelegen haben könnte.

„Da fehlte einfach die entsprechende Vorbereitung“

„Spieler anderer Nationen wurden für diverse Trainingseinheiten freigestellt. Ich arbeite für die Polizei in Wünsdorf im Rechenzentrum und konnte erst nach meinem Feierabend Goalball spielen“, so Lehmann, „da fehlte einfach die entsprechende Vorbereitung, um bei internationalen Turnieren im Endeffekt vorne mitmischen zu können.“

Der Zossener ist auch der Erste Vorsitzende des Deutschen Behindertensportverband (DBS), Abteilung Goalball. Aktuell spielt beim Goalball-Bundesliga-Team des SSV Blindenschule KW mit Stefan Hawranke erneut ein aktueller Nationalspieler mit, der zusammen mit seinen Mannschaftskameraden eine richtig gute Saison hinlegt.

Nach einem guten ersten Spieltag, an dem gegen den Rostocker GC Hansa 9:9-unentschieden und gegen den FC St. Pauli Hamburg mit 15:5 gewonnen wurde, gingen die nächsten Spiele gegen den BFV Ascota Chemnitz (2:12), gegen den BVSV Nürnberg (7:17) und gegen den LE Sport Leipzig (5:12) allesamt verloren. Mit einem 11:7-Erfolg gegen den SGV Dresden fanden die Dahmeländer jedoch wieder zurück in die Erfolgsspur. Aktuell bereitet sich die Mannschaft auf den letzten Spieltag in dieser Saison vor, der am Sonnabend, den 30. Juni, in Marburg stattfindet.

Am Standort Königs Wusterhausen wird die Goalball-Förderung weiterhin groß vorangetrieben

Zweimal in der Woche coacht Edeltraut Pichnik die Truppe und bringt ihr das entsprechende Wissen und Können bei, um zukünftig deutschlandweit diese Sportart weiterhin auf hohem Niveau ausüben zu können. Am Standort Königs Wusterhausen wird die Goalball-Förderung weiterhin groß vorangetrieben.

Erst im vergangenen Jahr nahmen mit Kristin Dinkel, Jessica Dohne und Lisa Triebel drei Spielerinnen des SSV Blindenschule KW an den IBSA Weltmeisterschaften der Juniorinnen in Budaörs (Ungarn) teil. „Neben Goalball bieten wir in unserer Einrichtung noch die Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Skilanglauf an“, informiert die Vorsitzende des Schulsportvereins, Andrea Kunz.

www.blindenschule-kw.de/sport

Von Oliver Schwandt