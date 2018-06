Die diesjährigen Brandenburgischen Meisterschaften im Kunstturnen weiblich der Altersklassen 6 bis 9 fanden in diesem Jahr in der Landeshauptstadt Potsdam statt. Insgesamt nahmen 40 Mädchen aus den unterschiedlichsten Vereinen und den Turntalentschulen Brandenburgs diese Herausforderung an.