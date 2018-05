Wildau

Die Handballer des HSV Wildau werden auch in der kommenden Spielzeit 2018/2019 in der Brandenburgliga an den Start gehen. Der neunte Rang reichte am Ende aus, um den Klassenerhalt ganz knapp unter Dach und Fach zu bringen. Im Interview äußert sich Coach Sven Brade unter anderem darüber, welche Spieler sein Team verlassen werden und wie er es zum Beispiel schafft, neben dem Brandenburgliga-Team auch den kompletten Nachwuchs zu trainieren.

Herr Brade, mit dem Sieg im letzten Saisonspiel beim 1. SV Eberswalde stand der Klassenerhalt endgültig fest. Ist Ihnen nach dem Spiel ein großer Stein vom Herzen gefallen?

Sven Brade: Natürlich ich war ich sehr erleichtert, dass mein Team im letzten Spiel noch einmal alles gegeben hat, um mit zwei Punkten die Spielzeit zu beenden. Ich hatte vor dem Match aber nicht wirklich viel Sorge, dass wir dieses verlieren würden. Der Erfolg in Eberswalde war zudem der krönende Abschluss einer Rückrunde, in der wir, abgesehen vom Match gegen den SV Lok Lok Rangsdorf, richtig starke Partien abgeliefert haben. Garant dafür war eine starke Teamleistung und einige Winterneuzugänge, die in der zweiten Saisonhälfte so richtig eingeschlagen haben.

Was war mit Blick auf die zurückliegende Saison Ihr schönstes Erlebnis?

Da fällt mir spontan das erste Match in Rangsdorf ein. Beim SV Lok konnten wir einen hart umkämpften 25:22-Auftaktsieg einfahren. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung wussten wir vor dieser Begegnung nicht so richtig, wo wir eigentlich stehen. Wie sich dann mein Team über viel Kampf diese zwei Zähler erarbeite, hat mir schon sehr imponiert. Auch in der Rückrunde zeigte meine Mannschaft einige starke Partien und spielte dabei Handball, so wie ich ihn mir als Trainer vorstelle.

Über welche Begegnung Ihrer Mannschaft haben Sie sich am meisten geärgert?

Da muss ich definitiv das Rückspiel bei uns gegen den SV Lok Rangsdorf nennen. Wir waren in diesem Spiel von allem so weit weg, was uns eigentlich auszeichnet. Vom Kämpferischen und Spielerischen her war dieses Match schnell zum Vergessen. Ich glaube, kopfmäßig waren meine Jungs gegen Rangsdorf sicherlich nicht 100 Prozent bei der Sache. Hätten wir diese Begegnung gewonnen, dann hätten wir in der Abschlusstabelle den Platz mit dem SV Lok getauscht und so nicht bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern müssen. Dieses verlorene Match hatte mich schon ein paar Tage länger beschäftigt. Über die Niederlage, die mir sehr viele zusätzliche graue Haare bescherte, war ich sehr verärgert.

Welcher Spieler in Ihrem Team hat Ihrer Meinung nach den größten Sprung nach vorne gemacht?

Aus meiner Sicht haben alle meine Akteure in der abgelaufenen Saison einen Schritt nach vorne gemacht. Insgesamt gesehen hat die gesamte Truppe eine gute Entwicklung genommen. Durch die Winterneuzugänge wie zum Beispiel Yannick Meye, Florian Weber oder Paul Thieke konnten wir uns im Abwehrbereich zudem so richtig verstärken. Zum Saisonende hin hat unter anderem Sebastian Kroll noch einmal einen riesen Schub nach vorne gemacht und richtig starke Partien abgeliefert. Auch meine Torhüter haben größtenteils hervorragende Spiele gezeigt.

Welche Akteure werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr das HSV-Trikot tragen?

Definitiv verlassen wird uns der Spanier Izan Alonso, der nach einem Jahr im Dahmeland zurück nach Barcelona geht. Izan beginnt in seiner Heimat ein Studium. Für ihn war die Zeit beim HSV Wildau sicherlich ein großes Abenteuer. Ich bin stolz, dass er bei uns gespielt hat, da meine Jungs von ihm eine Menge lernen konnten. Zweiter Abgang ist Maximilian Richter, der für ein Jahr in der Schweiz seine Ausbildung fortführt. Mit ein, zwei jungen Spielern sind wir derzeit noch in Gesprächen, da wir abwarten müssen, wo es sie studienmäßig hinverschlägt.

Ist damit zu rechnen, dass der HSV mit ein paar Neuzugängen in die kommende Serie geht?

Ja, damit ist sicherlich zu rechnen. Wir sind stecken gerade mitten in den Planungen, um uns qualitativ noch zu verbessern. Bei den Torwarten wollen wir definitiv nachlegen, da Colin Winter arbeitsmäßig etwas eingeschränkt sein wird. Auch auf der einen oder anderen Position werden wir uns punktuell verstärken. Ich hoffe aber, dass außer den beiden genannten Abgänge die Truppe im Großen und Ganzen zusammenbleibt.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die neue Spielzeit und wie viele Testspiele sind in dieser geplant?

Anfang Juli werden wir mit dem Training beginnen. In der Vorbereitungszeit werden wir sicherlich drei bis vier Testpartien bestreiten. Genaue Gegner kann ich derzeit noch nicht sagen, weil ich erst in der Planung stecke, gegen welche Mannschaften ich spielen möchte. Ein Highlight in der Vorbereitung wird unser eigenes Turnier am 11. August sein, bei dem der Regionalligist TSV Altenholz unter anderem mit dabei ist.

Sie sind ja nicht nur der Coach der ersten Männer des HSV Wildau, sondern trainieren auch den kompletten männlichen Nachwuchs. Wir schaffen Sie es eigentlich, diese Mammutaufgabe zu stemmen?

Dafür benötigt man eine ziemlich gute Planung und einige Mitstreiter. Mit meinem Co-Trainer Gerard Mwanjele, mit Laura Thieke und Gerrit Schönicke habe ich tatkräftige Helfer an meiner Seite, die mich in allen Belangen unterstützen. Ich hoffe, dass Patrick Hohenstein demnächst ebenfalls wieder mit dabei ist. Ohne diese Unterstützung wäre es für mich sicherlich nicht möglich gewesen, so viele Teams regelmäßig beim Training und den Punktspielen zu betreuen. Die Wochenenden müssen auch dementsprechend gut durchgeplant werden, damit alle Teams einen Trainer auf der Bank zu sitzen haben. Es ist jedenfalls ein Sieben-Tage-Job, der mir unheimlich viel Spaß bereitet.

Von Oliver Schwandt