„Wenn alles gut läuft, können wir dann vielleicht auch mal aufs Treppchen kommen?“, so lautete die Frage des 8-jährigen Mateo Cruz dos Santos an die Trainer des TSC „Take it easy“ Königs Wusterhausen vor dem Beginn des Nordcup-Turnieres, welches am vergangenem Samstag in Husum (Schleswig-Holstein) an der Nordeseeküste stattfand.