Königs Wusterhausen

Die WSG’81 KW konnte am vergangenen Wochenende beim 1. Funkerbergmeeting insgesamt 300 Leichtathleten im Stadion der Freundschaft begrüßen. Über 50 Helfer und Kampfrichter vom Veranstalter sorgten dafür, dass diese Sportveranstaltung an den zwei Tagen reibungslos über die Bühne ging.

„Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter, sodass wir den Zeitplan optimal einhalten konnten“, freute sich Monika Mittelstedt-Wenzel. Weniger erfreut war sie darüber, dass das Teilnehmerfeld nicht so ausgefallen ist, wie es die WSG’81 im Vorfeld eingeplant hatte.

„Wir haben eigentlich mit 100 Startern mehr gerechnet. Aufgrund der Witterung an den Tagen vor dem Funkerbergmeeting hat sich die Vorbereitung vieler Sportler auf dieses Event sehr schwierig gestaltet. Deshalb haben sich einige Wettkämpfer nicht angemeldet, um nicht durch schlechte Zeiten ihre Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften zu gefährden“, wusste Mittelstedt-Wenzel.

„Die zukünftigen Olympioniken nicht gesehen haben“

Der Sportler des vergangenen Jahres, Patrick Klebon, von der WSG’81 blickte auf eine durchaus gelungenes Event zurück: „Für uns Athleten gab es ein Rundum-Sorglos-Paket mit individuell gestalteten Medaillen. Nicht so schön fand ich, dass die KWer diese Leichtathletik-Veranstaltung so wenig wahrgenommen haben und die zukünftigen Olympioniken nicht gesehen haben, obwohl im Vorfeld so viel Werbung für diesen Wettkampf von unserem Verein gemacht wurde.“

Dafür schauten sich einige Politiker wir Bürgermeister Swen Ennullat, der auch die Eröffnung vornahm, Carsten Saß (Beigeordneter und Dezernent für Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur), Ludwig Scheetz (Fraktionsvorsitzender SPD) und Peter Dittrich (CDU) einige Wettkämpfe live im Stadion an.

Mit dem 86-jährigen Jewgenij Galitzki stellte die WSG’81 den ältesten Teilnehmer, der beim Speerwurf mit 15,65 m Dritter wurde und sich über eine Silbermedaille im Weitsprung (2,50 m) freuen konnte. „Ich liebe diesen Sport, der mich unheimlich fit hält. Früher war ich in meiner Heimat Lettland ein guter Sprinter“, so Galitzki, der in seinem Wohnzimmer über 170 gewonnene Medaillen zu hängen hat.

„Dieses Feedback habe ich auch von anderen Trainern und Athleten bekommen“

Einsatzleiter Alexandra Wawra zeigte sich nach dem letzten Startschuss zufrieden mit dem 1. Funkerbergmeeting: „Ich denke, wir haben zusammen als Team einen guten Wettkampf hingelegt. Dieses Feedback habe ich auch von anderen Trainern und Athleten bekommen.“ Monika Mittelstedt-Wenzel weiß aber auch, dass so ein Sportevent erst wachsen muss.

„Obwohl wir uns deutlich mehr Teilnehmer und Zuschauer gewünscht hätten, werden wir im kommenden Jahr an der Qualität sicherlich festhalten, da es vom Ablauf und von den Ergebnissen her ein tolle Veranstaltung war. Ich denke schon, dass beim 2. Funkerbergmeeting etwas mehr Athleten und Zuschauer als beim ersten mit dabei sind.“

Von Oliver Schwandt