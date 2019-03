Mit dem klaren 42:26-Sieg gegen den Handballclub Liebenwerda hat der SV 63 Brandenburg-West einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Oberliga Ostsee-Spree getan. Die direkte Konkurrenz patzte und verschaffte dem Team um Trainer Sven Schößler ein beachtliches Polster an Punkten.