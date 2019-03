Buschow

Die Kegelbillardspieler der SG Grün-Weiß Buschow haben in der 1. Bundesliga zumindest die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt am Leben erhalten. Beim letzten Heimauftritt der Saison konnten die Buschower immerhin drei Punkte einfahren und haben nach dem einzigen Sieg am 2. Spieltag nun endlich den zweiten Erfolg folgen lassen.

Doch bevor es soweit war, mussten sich die Grün-Weißen noch einmal mit einem Unentschieden begnügen. Gegen den SV Bohsdorf hatte es am Ende 1710:1710 gestanden. „Das ist absolut selten. In der Bundesliga kann ich mich an gar kein Unentschieden erinnern“, verrät dann auch Buschows Jörg Idczak. Die Grün-Weißen waren stark in das Spiel gestartet, Sören Wilhelm und Enrico Ruppin brachten ihre Mannschaft in Führung und auch Marco Schwuchow ließ diesen kaum schrumpfen.

Trotz Unentschieden ist man bei der SG mit der Leistung zufrieden

Als Uwe Ebel als vorletzter SG-Spieler den Vorsprung wieder auf 20 Holz ausbaute, deutete alles auf einen Buschower Heimerfolg hin. Enrico Noetzel spielte danach ordentliche 270 Holz, doch sein Gegenüber nahm ihm genau 20 Holz ab, so dass es zum Remis kam. „Wir haben mit 1710 Holz für unsere Verhältnisse richtig gut gespielt. Der Gegner hat es aber auch gut gemacht, daher müssen wir mit dem Unentschieden auch einfach mal zufrieden sein“, erklärt Jörg Idczak, der mit seinem Team am Sonntag dann aber die Chancen auf den ersehnten zweiten Heimsieg nutzte.

Gegen Lok Guben konnten die Buschower einen ungefährdeten 1669:1635-Sieg einfahren. Bereits nach den ersten beiden Spielern, wieder waren es Sören Wilhelm und Enrico Ruppin, war klar, dass die SG dieses Spiel für sich entscheiden würde. Gut 50 Holz Vorsprung hatten die beiden an Jörg Idzak übergeben, der dann auch ordentliche 276 Holz auflegte. Als Marco Schwuchow seinem Gegenüber dann erneut fast 40 Holz abnahm, führten die Grün-Weißen fast uneinholbar.

Zwei Auswärtsspiele warten zum Abschluss

Da Uwe Ebel mit 284 Holz abschloss, spielten auch die verhältnismäßig schwachen 236 Holz von Enrico Noetzel an diesem Tag keine große Rolle. „Gegen Guben haben wir von Anfang an stark gespielt und auch verdient gewonnen. Leider kam der Sieg im Abstiegskampf wohl zu spät“, so Jörg Idczak, der bereits auf die letzten beiden Spiele voraus blickte.

„ Spremberg und Chemnitz sind beide enorm heimstark. Das wird wohl nicht mehr reichen, auch wenn wir Spremberg im Hinspiel schon etwas überraschend schlagen konnten. Wir wollen noch einmal ordentlich spielen und uns ordentlich verabschieden.“

Von Christoph Laak