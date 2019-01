Havelland

Derzeit ruht das Leder in den Handball-Ligen in Deutschland. Grund dafür ist die Heim-WM, bei welcher die deutsche Mannschaft mit dem Unentschieden gegen Frankreich auch schon für eine erste kleinere Überraschung gesorgt hatte. Auch bei den Handballern der SG Westhavelland wird das Turnier natürlich intensiv verfolgt. Über die bisherige Saison, weitere Ziele und die WM hat sich die MAZ mit dem bisherigen Top-Torjäger der SG, Leon Herrmann, unterhalten.

Herr Herrmann, Platz neun nach der Hinrunde – kann die SG damit zufrieden sein?

Leon Herrmann: „Momentan können wir nicht ganz zufrieden sein. Ich glaube das durchaus mehr für uns drin gewesen wäre. Es gab einige enge Spiele, die wir dann nicht zu unseren Gunsten entscheiden konnten. Sieben Punkte sind für meinen Geschmack einfach zu wenig.“

Sie stammen aus einer Handballer-Familie. Ihr Vater und Großvater haben lange für den TSV Chemie Premnitz gespielt. Druck oder Ansporn?

Erstmal ist es natürlich toll, dass ich in dritter Generation in diesem Verein spielen kann. Es ist natürlich schade, dass es nicht so hochklassig ist, wie es mein Vater und mein Großvater vorgemacht haben. Mein Großvater war ja auch lange Jahre als Trainer in der Jugend aktiv gewesen. Es ist natürlich auch klar, dass man dann nach den Spielen schon einmal die ein oder andere Szene durchgeht, was man vielleicht besser hätte machen können.

Sie wurden auf der Sportschule in Potsdam ausgebildet. Juckt es in den Fingern, noch einmal in höheren Ligen anzugreifen?

Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, so ehrlich muss man sein. Aber bei der SG fühle ich mich wohl. Auch aufgrund meiner Arbeit wird sich das wohl in naher Zukunft nur schwer vereinbaren lassen.

Mit 67 Treffern in neun Spielen führen Sie die interne Torjägerliste der SG an. Gibt es eine Zahl, die Sie sich vorgenommen haben für diese Saison?

Nein, eine konkrete Toranzahl nimmt man sich nicht vor. Ich möchte viele Tore werfen, das ist klar. Damit helfe ich meiner Mannschaft am besten. Wobei ich eigentlich sogar ein Spiel mehr gemacht habe und zehn Treffer in dieser Statistik fehlen.

Was sind die Ziele für die restliche Spielzeit mit ihrer Mannschaft?

Wir sind Aufsteiger, da steht über allem erst einmal der Klassenerhalt. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Mit unserem kleinen Kader sind die Möglichkeiten einfach begrenzt. Ich glaube aber auch, dass wir in der Lage sind, einen Mittelfeldplatz zu erreichen. Spielerisch können wir mit vielen Mannschaften in der Verbandsliga mithalten.

Sie haben es angesprochen, der Kader ist klein. Ist es da umso wichtiger, dass man ein eingeschworener Haufen ist?

Wir verstehen uns innerhalb des Teams richtig gut. Klar mit dem ein oder anderen versteht man sich besser und macht auch außerhalb des Spielfeldes etwas. Aber es ist schon so, dass wir uns vollkommen aufein-ander verlassen können. Es gibt auch mal deutliche Worte, aber Keiner putzt den Anderen einfach so runter. Ich würde uns schon als verschworener Haufen bezeichnen.

Aktuell läuft die Handball-WM. Verfolgen Sie die Spiele?

In der Halle war ich nicht, aber die Deutschen Spiele habe ich natürlich im Fernsehen verfolgt.

Sie haben in Potsdam in der höchsten Junioren-Spielklasse gespielt. Gab es da Aufeinandertreffen mit bekannten Spielern oder haben Sie sogar mit welchen zusammengespielt?

Wir haben mit Potsdam gegen den SC DHfK Leipzig gespielt. Bei ihnen war Franz Semper dabei, der aktuell ja auch für Deutschland aufläuft.

Deutschland hat die Zwischenrunde bereits erreicht. Was ist noch drin bei dieser WM?

Wir hatten in den Spielen gegen Russland und Frankreich auch etwas Pech. Gerade das letzte Tor der Franzosen, durch die Arme von Finn Lemke, fällt so sicherlich nicht oft. Unsere Mannschaft ist gut im Turnier drin. Ich denke, dass das Halbfinale das große Ziel ist und auch erreicht werden kann.

Von Christoph Laak