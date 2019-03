Potsdam

Bei den Landeshallenmeisterschaften der Leichtathleten in Potsdam waren nach einigen Krankheitsausfällen noch acht Athleten des TSV Chemie Premnitz am Start.

Bei den Jüngsten in der Altersklasse W 10 konnte Parisa Bakhtiari ihre gerade erst vor zwei Wochen aufgestellte Bestzeit über die 50 m noch mal um eine Zehntelsekunde auf 8,45 s verbessern und landete damit auf Platz 18. Im Weitsprung landete sie mit 3,26 m auf Platz 30. Platz 17 war es über die 800 m. Anna Michel sprang 3,04 m weit (Platz 40) und lief die 800 m in 3:40,83 min (Platz 23). Mia Rusch schaffte im Weitsprung 2,63 m (Platz 47).

Michelle Kernig schafft zwei neue persönliche Bestleistungen

Im größten Starterfeld der Altersklasse W 11 erreichte Michelle Kernig neue persönliche Bestleistungen im 50 m Lauf mit 8,48 s und im Weitsprung mit 3,40 m.

Linnea Riedel konnte ihre Starts ebenfalls mit zwei persönlichen Bestleistungen krönen. Sie sprang 3,27 m weit und lief die 800 m in 3:16,95 min. Fershte Jamshidi lief die 50 m in 8,86 s und sprang 3,33 m weit. In der 4 x 50 m Staffel der Altersklasse U 12 liefen die Premnitzerinnen in 32,50 s auf Platz 15.

Im dritten Versuch zu Bronze

Nele Marschner konnte sich in der Altersklasse W 13 über eine neue persönliche Bestleistung im Kugelstoßen von 6,47 m freuen, die ihr den 18. Platz einbrachten. Im Weitsprung sprang sie 3,31 m.

Gesundheitlich noch etwas angeschlagen fand Oskar Geske in der M 13 etwas schwer in seinen Kugelstoß-Wettkampf. Er konnte sich dann aber steigern und sicherte sich mit 8,61 m im dritten Versuch die Bronzemedaille.

Von Annette Schmidt