Rathenow

Ein Spiel zum Vergessen erwischten die Oberliga-Basketballer der Red Eagles bei ihrem letzten Hauptrundenauftritt vor eigenem Publikum, am Samstagabend, gegen die StarWings Glienicke. Nach einem über weite Strecken blutleeren Auftritt verloren die Rathenower deutlich mit 67:96 und können nun auch rechnerisch die Meisterschaftsrunde nicht mehr erreichen.

Vor allem defensiv hatten die Gastgeber mit den treffsicheren Gästen riesige Probleme.

Dabei hatte es eigentlich ganz gut angefangen. Mit schnellen Punkten konnten die Eagles vorlegen und führten mit 5:0. Doch Glienicke fand auch schnell ins Spiel und beim 13:13 war der Ausgleich wieder geschafft. Zu bemängeln bei den Roten Adlern war bis dahin wenig, außer das wieder etliche Freiwürfe nicht verwandelt werden konnten.

Bereits zur Pause liegen die Gastgeber deutlich hinten

Glienicke nutzte das und zog bis zur Viertelpause auf 23:15 davon. Wieder erwischten die Eagles danach den besseren Start und verkürzten auf 20:23. Doch auch jetzt hatten die Gäste die bessere Antwort parat und zogen prompt wieder auf neun Punkte davon. Bis zur Pause konnten die StarWings vor allem offensiv machen was sie wollten. Die Folge war ein 36:48-Rückstand aus Sicht der Rathenower.

„Wenn wir nicht anfangen zu verteidigen, dann haben wir keine Chance“, monierte Eagles-Spieler Oliver Brätsch zur Pause. Doch auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Im Gegenteil, auch im Angriff blieb vieles nun Stückwerk, so dass sich die Roten Adler eine herbe Klatsche auf dem eigenen Parkett einfingen. Ein Spiel steht in der Hauptrunde nun noch an, dann heißt die Realität für die Eagles Abstiegsrunde, in welcher der Klassenerhalt unbedingt geschafft werden soll.

Von Christoph Laak