Wittenberge

Die Milower Handball-C-Junioren konnten ihr Spiel der Kreisliga mit 24:21 beim PHC Wittenberge gewinnen. Der wurfgewaltige Luca Lamprecht konnte krankheitsbedingt diesmal nicht mitspielen.

Trainer Hans-Jürgen Ohle erklärte vor dem Spiel seinen Jungen noch einmal eindringlich die zu spielenden Kombinationen, die dann aber im Spielverlauf durch das Fehlen von Luca Lamprecht nicht immer klappten.

Milow geht mit einer Vier-Tore-Führung in die Pause

Das Spiel begann recht zäh bevor die ersten Tore fielen. Der TSV lag bis zur 13. Minute mit ein oder zwei Toren in Führung, ehe man sich etwas von den Wittenbergern absetzen konnte.

Mit einer 13:9-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause. Die Führung hätte durchaus höher sein müssen, denn die Milower hatten reihenweise Großchancen vergeben. Zu allem Überfluss verletzte sich Rückraumspieler Hendrik Stieler kurz vor der Pause und konnte zur zweiten Halbzeit nicht mehr auflaufen.

Bruch im Spiel kostet einen höheren Sieg

Trotzdem lief es in der zweiten Halbzeit bis fünf Minuten vor Ende aus Milower Sicht Tore mäßig sehr gut, denn der TSV führte dank der Regie und des Durchsetzungsvermögens von Maximilian Ganzer mit 24:17. Danach ein Bruch im Milower Spiel, denn nun gelang gar nichts mehr.

So retteten sich die Jungen des TSV Germania mit einem 24:21-Auswärtssieg über die letzten Minuten. Die insgesamt 25 Fehlwürfe, viele Fangfehler und unzureichende Konterausnutzung haben dem Milower Trainerteam natürlich nicht gefallen. Viel Aufbauarbeit bis zum nächsten Spiel, welches bereits am Sonntag in Premnitz gegen Blau-Weiß Wusterwitz stattfinden wird.

TSV Germania Milow: Golombiewski und Kose – Ganzer (7), Dienebier (1), Wünsch (1), N. Stelle (6), Stieler (3), Albrecht (2), Merkens (1), Voigt (2), Krüger (1)

Von Winfrid Ganzer