Vieritz

Die Para-Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin werfen ihre Schatten voraus. Vom 20. bis 26. August treffen sich die besten Athleten Europas zu ihren kontinentalen Titelkämpfen. Mit dabei sein wird aller Voraussicht nach auch die Vieritzerin Janne Engeleiter.

Die sehbehinderte Sprinterin hat bei den letzten Europameisterschaften jeweils Medaillen über die 100 m und 200 m einfahren können. Dementsprechend optimistisch zeigt sich Engeleiter auch vor der anstehenden Saison: „Wir werden ein starkes Team in Berlin an den Start schicken. Ich persönlich möchte natürlich wieder um die Medaillen kämpfen, das ist schon mein Anspruch.“

Norm sollte nur eine Formalie sein

Doch vor der EM muss Engeleiter erst einmal die Norm dafür laufen. „12,95 Sekunden kann ich laufen. Das sollte eigentlich nur eine Formalie sein. Aber auch die jeweiligen Bedingungen müssen stimmen“, erzählt die Studentin der sozialen Arbeit selbstbewusst.

Vor allem beim Meeting im niedersächsischen Zeven an Pfingsten hat sich die 22-Jährige die Erfüllung der Norm vorgenommen. Sollte es dort noch nicht klappen, hat Engeleiter eine Woche später im schweizerischen Nottwil noch einmal die Gelegenheit dazu.

Zwei Trainingslager bieten tolle Bedingungen

Im bisherigen EM-Jahr wurden die Trainingsumfänge noch einmal deutlich hoch gefahren. Bereits zwei Trainingslager hat Engeleiter in diesem Jahr absolviert. „In Dubai und auf Lanzarote hatten wir tolle Bedingungen und konnten eine Menge Grundlagen legen“, erzählt die Blondine. Aktuell trainiert Engeleiter zweimal täglich.

„Die Intensität ist jetzt natürlich höher. Ich laufe zwar keine zwölf Sprints mehr pro Training, dafür aber mehr auf Zeit. Wichtig ist, dass ich nicht platt bin, wenn es in die Wettkämpfe geht“, so Engeleiter.

EM vor heimischen Publikum ist etwas ganz besonderes

Die EM sei schließlich etwas ganz besonderes, vor allem da sie auf einer bekannten Bahn stattfindet. „Der Druck bei der EM ist natürlich höher. Wir wollen vor eigenem Publikum, in dem dann auch meine Großeltern sitzen werden, natürlich etwas reißen“, vergleicht Engeleiter den Stellenwert zwischen den Paralympics, an den sie 2016 in Rio de Janeiro teilgenommen hatte, und der EM.

Zu den ganz großen Top-Zeiten wird es bei der EM aber wohl nicht reichen. „Die Atmosphäre im Jahnsportpark ist natürlich besser, da es im Vergleich zum Olympiastadion kleiner ist. Aber die Bahn ist nicht sonderlich schnell“, blick Janne Engeleiter schon einmal voraus.

Von Christoph Laak