Rathenow

Seit mehreren Jahren richten die Basketballer der Red Eagles die Rathenower „ MBS & ALBA-Grundschulliga“ aus. „Diese ist seit Anbeginn eine Erfolgsstory ist. Doch mit dieser Beteiligung am letzten Spieltag hatten wir nicht gerechnet“, zeigt sich Organisator Martin Skowronek stolz.

Zur Galerie Nicht nur spannende Spiele wurden den Zuschauern geboten, im mittleren Teil der Halle konnten sich die Teilnehmer an verschiedenen Stationen ausprobieren.

Kurz vor dem Turnierstart saßen 14 Mannschaften in zwei Altersklassen auf dem Hallenboden und lauschten den Anweisungen für das finale Turnier. „Bevor dieses so richtig ins Rollen kam, gab es erstmalig eine nahezu erstligareife Spielervorstellung für die rund 100 mitgereisten Eltern, Lehrer und Fans der teilnehmenden Schulen“, freute sich Skowronek.

Alle 14 Teams liefen nacheinander durch ein aus Helfern, Schiedsrichtern und Organisatoren gebildetes Spalier in die dunkle, nur mit bunten Lichtern aufblitzende Halle. Im Anschluss gab es einen Imagefilm des offenen Sportprojekts „BasKIDball“ zu sehen, welches neben dem Werbeeffekt auch die von der Kreissportjugend durchgeführten Aktionen im Mittelfeld aufmerksam machen sollte.

Zwei Vierergruppen in der Altersklasse 5/6

Dann sollte endlich der Ball hoch zum ersten Tipp-off des Tages fliegen. Und während sich in der Altersklasse 3/4 die favorisierten Rhinower gegen die Grundschule „Am Dachsberg“ im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ mit 11:0 erfolgreich durchsetzten, musste man in der AK 5/6 bei acht Mannschaften zwei Vierergruppen bilden, aus denen sich schnell zwei Favoriten abzeichneten.

Sowohl die Grundschule „Am Weinberg“ konnte in drei Spielen drei Siege erzielen und auch die Jahn-Grundschule war dreimal erfolgreich. „Allerdings waren die Jahnschüler der Klasse sechs beim 2. Spieltag nicht anwesend und verfügen derzeit auch über keine AG des ALBA & MBS-Projektes, so dass auch in der AK 3/4 kein Team entstand“, bedauerte Martin Skowronek.

Favorit aus Rhinow setzt sich am Ende durch

In diesem Klassement waren trotz diverser „zu Null-Spiele“ viele spannende Partien zu verzeichnen. Lediglich der Neueinsteiger aus Hohennauen hatte noch große Probleme gegen die teilweise schon sehr spielerfahrenen Spieler aus Rhinow, Premnitz und Rathenow und musste somit fünf Niederlagen einstecken.

Favorit Rhinow hingegen konnten fünf Siege verzeichnen, tat sich aber vor allem gegen Otto-Seeger und gegen die Premnitzer Dachsbergschule I schwerer als zunächst gedacht. „Bis auf die diversen Preise beim BasKIDball-Gewinnspiel im Mittelfeld und auch den Fakt, dass keine Verlierer, sondern ab Platz zwei nur Drittplatzierte am Ende das Tages geben sollte, gab es bei den Spielen keine großen Überraschungen mehr“, erzählt Martin Skowronek.

Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger überreicht die Medaillen

Die Lilienthal-Grundschule aus Rhinow sicherte sich vor der Grundschule „Am Dachsberg“ aus Premnitz den großen Wanderpokal, überreicht vom Rathenower Bürgermeister Ronald Seeger. Für alle Kinder gab es neben den obligatorischen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen noch Spielerplakate und Luftballons von ALBA Berlin.

Ein bisschen spannend wurde es dann jedoch bei der Siegerehrung der Altersklasse 5/6. Während mit der Grundschule „Am Weinberg“ der Sieger feststand, wurde es bei Platz zwei noch einmal knapp. Nur wenige Punkte entschieden darüber, dass die Grundschule aus Rhinow vor der Jahngrundschule die Silbermedaille in Empfang nehmen konnte. „Am Ende gab es jedoch nur Gewinner und viele Nachfragen, wann das nächste Grundschulliga-Turnier stattfindet“, freute sich Martin Skowronek.

Von Martin Skowronek und Christoph Laak