Die Oberliga-Basketballer der Red Eagles Rathenow haben im Kampf um den Klassenerhalt einen erheblichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen die BG Lauchhammer mussten sich die Roten Adler auf eigenem Parkett letztlich deutlich mit 64:74 geschlagen geben und das, obwohl sie eigentlich keinen Deut schlechter waren als die Gäste aus dem Süden Brandenburgs.

Von Beginn an zeigte sich aber ein großes Problem auf Seiten der Gastgeber – die Freiwürfe. Schon im ersten Viertel hatten die Roten Adler lediglich drei ihrer elf Würfe von der Linie versenken können. Im gesamten Spiel waren es lediglich zehn bei sage und schreibe 32 Versuchen. Dementsprechend frustriert zeigte sich dann auch Eagles-Akteur Oliver Brätsch.

Im Training fallen die Freiwürfe richtig gut

„Mit einer halbwegs stabilen Quote hätten wir dieses Spiel locker gewonnen. Ich weiß auch nicht so genau woran es liegt, dass die Nerven so mit uns durchgegangen sind. Wir trainieren auch immer mal wieder Freiwürfe und da sieht es richtig gut aus.“

Dennoch waren die Red Eagles nach dem ersten Viertel mittendrin im Spiel und lagen lediglich mit 19:21 hinten, auch weil man unter dem Korb anfangs deutlich überlegen war. „Wir sind ja, wie geplant, zum Korb gekommen. Daraus haben wir aber zu wenig Punkte gemacht“, moniert Brätsch.

Nach der Pause setzen sich die Gäste erstmals ab

Im zweiten Spielabschnitt wurde es dann über weite Strecken unansehnlich. Beide Mannschaften suchten in der Offensive ihren Rhythmus, trafen vor allem aus dem Feld kaum noch etwas. Die Folge war der 30:31-Pausenrückstand der Roten Adler.

Und auch im dritten Spielabschnitt blieb es lange Zeit sehr eng. Als Carsten Jagla per Dreier auf 41:42 verkürzte, schien ein Ruck durch die Red Eagles zu gehen. doch weit gefehlt. Lauchhammer traf jetzt ebenfalls einige Distanzwürfe und konnte sich bis zur letzten Viertelpause eine 56:48-Führung erspielen.

Niederlage muss schnell aus den Köpfen

Im letzten Spielabschnitt wurde es auf Seiten der Eagles wieder flüssiger im Angriff. Nach einigen ansehnlichen Spielzügen verkürzten die Hausherren auf 56:58, nur um dann zwei Minuten später entscheidend mit 58:69 ins Hintertreffen zu geraten.

„Wir haben gute Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu drehen. Aber irgendwie fehlt zur Zeit das Selbstvertrauen“, so Oliver Brätsch, der dem Spiel mit seinen Punkten keine Wende mehr geben konnte. „Wir müssen versuchen das aus unseren Köpfen zu bekommen. Diese Niederlage ärgert uns sehr“, hofft Brätsch auf Besserung in einer Woche gegen Glienicke.

Von Christoph Laak