Brandenburg/H

Die Wasserfreunde Brandenburg hatten ins Brandenburger Marienbad eingeladen. 200 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 12 Vereinen folgten der Einladung, unter ihnen fast 30 Rathenower Aktive.

Auf dem Wettkampfprogramm stand an diesem Tag für jeden Sportler ein Mehrkampf in seiner Lieblingsschwimmart. Je nach Alter gingen die Schwimmerinnen und Schwimmer über drei bis fünf Strecken an den Start. Begonnen wurde für alle mit 50m Beinarbeit in der jeweiligen Schwimmart. Es folgten Starts auf der 100m-Distanz, der 50m-Strecke und bei den älteren Sportlern sogar über die 200m.

Rathenower Mädchen räumen beim DSV-Mehrkampf ab

Zwei Rathenower Mädchen starteten im DSV-Mehrkampf, welcher zusätzlich zur Lieblingsschwimmart die 200-m-Lagen und die 400-m-Freistil enthielt. Pia Dobberstein ging im Rücken-Mehrkampf an den Start und sicherte sich die Silbermedaille. Ihre Trainingspartnerin und Namensvetterin Pia Hegner schwamm im Freistil-Mehrkampf zur Goldmedaille.

Lara Gabel und Marie-Susan Köhler wurden zusätzlich zur Goldmedaille und dem Pokal für den gewonnenen Mehrkampf mit einem Pokal für die punktbeste Leistung in ihrem Jahrgang geehrt.

Lara Gabel konnte auch gleich mehrere Pokale mit auf den Heimweg nehmen. Quelle: privat

Erster Wettkampf auf der großen 50-m-Bahn

Die jüngsten Rathenower Sportler Betty Neumann und Cilian Arnstedt gehörten zu den vielen Sportler, die das erste Mal auf einer 50-m-Bahn an den Start gingen und ihren ersten Start auf der 100-m-Distanz hatten. Beide konnten sich über eine Medaille in ihrer Mehrkampfwertung freuen.

In Brandenburg lieferten junge und ältere Sportler teilweise fantastische Leistungen ab. Ariana Rafelt startete erstmals über 200-m-Schmetterling und zeigte in 3:34,25 min ihr Können, ihre Trainingspartnerin Maylin Greisner war über 200-m-Brust in 2:35,00 min erfolgreich.

Sportler und Trainer erlebten eine gut organisierten Wettkampf

Den undankbaren vierten Platz belegten in der Endabrechnung Tracy Stahl und Mika Matti Schwarzlose in ihren Mehrkampfwertungen. Beide Sportler erzielten in ihren Rennen persönliche Bestzeiten.

Sportler, Trainer und Eltern erlebten einen gut organisierten Wettkampf mit vielen persönlichen Rekorden auf der 50-m-Bahn. Karen Köhler und Ronald Weihs waren für die Rathenower Mannschaft im Kampfgericht aktiv. Mitte März geht es dann für die SG Einheit Rathenow nach Stendal auf die Kurzbahn, dort gilt es den Wanderpokal vom letzten Jahr zu verteidigen.

Weitere Rathenower Medaillengewinner

Silber

Pia Dobberstein, Lina Altenhordt, Lena-Sophie Hermann, Marc Winterfeld, Maylin Greisner, Clemens Weihs, Leon Bessert, Daymian Schulz, Len Scheplitz, Cilian Arnstedt.

Bronze

Betty Neumann, Felix Schenk, Sebastian Schwarzer, Franz Weihs.

Von Kerstin Jerichow