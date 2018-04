Premnitz

Die Handballer der SG Westhavelland haben es geschafft. Nach dem 14. Sieg in Serie hat sich das Team um Trainer Kevin Melzer zum Meister der Landesliga/Mitte gekrönt. Beim 26:22-Erfolg gegen den HSV Müncheberg/Buckow hatten die Westhavelländer aber mehr Mühe als ihnen lieb war.

Zur Galerie Daniel Zarbock war mit elf Treffern bester Schütze der SG und hatte damit riesigen Anteil am Sieg. Die SG Westhavelland (in weinrot) hat sich den Meistertitel in der Landesliga gesichert.

Die SG war schwach in die Partie gestartet und lag schnell mit 1:4 im Rückstand. „Man hat der Mannschaft schon angemerkt, dass sie einen gewissen Druck verspürte“, so Trainer Melzer. Doch die SG kämpfte sich in das Spiel und beim 4:4 (12.) war der Ausgleich wieder geschafft. In der Folge entwickelte sich eine spannende Partie, in der sich keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen konnte.

Knappe Pausenführung für die SG

Die SG legte vor und die Gäste zogen nach. Das blieb bis zum 14:13-Halbzeistand so. „Wir hätten schon zur Pause deutlicher führen können. Meine Mannschaft war aber ein bisschen zu lässig, probierte es mit Drehern oder Hebern“, monierte Melzer.

Vorentscheidung fällt zehn Minuten vor dem Ende

Als SG-Torwart Pascal Parey dann noch einen Strafwurf der Gäste vereiteln konnte, setzten sich die Gastgeber beim 22:19 erstmals etwas ab. „Kalle hat in dieser Phase stark gehalten“, lobte Coach Melzer. Und sein Team nutzte diese Minuten aus, um das Spiel beim 24:19 (53.) vorzuentscheiden.

Die letzten Minuten spielte die SG dann souverän herunter und siegte letztlich verdient mit 26:22. Der Schlusspfiff ging dann im Jubel der Westhavelland-Handballer unter.

Kleiner Kader belohnt sich für harte Arbeit

„Man hat gemerkt, dass meine Mannschaft zum Saisonende hin satt war. Wir haben nur elf Spieler im Kader, das zehrt dann einfach an den Kräften. Auch heute haben wir uns dem Gegner wieder zu sehr angepasst. Aber, Gratulation an mein Team. Wir haben es mit harter Arbeit geschafft und verdient den Titel geholt“, so ein zufriedener Kevin Melzer.

Von Christoph Laak