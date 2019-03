Premnitz

Die A-Junioren-Handballer der SG Westhavelland haben in der Kreisliga ihren zweiten Sieg in Folge eingefahren und sich damit auf den 4. Tabellenplatz verbessert. Gegen den Tabellennachbarn HSV Bernauer Bären II setzten sich die Schützlinge von Trainer Peter Awe am Ende noch souverän mit 25:18 (10:13) durch.

Dabei hatten die Gastgeber vor allem vor der Pause mit kampfstarken Gästen mehr Schwierigkeiten als ihnen lieb war. Zwar entwickelte sich über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine Mannschaft absetzen konnte, jedoch machte die SG zu viele Fehler, um zumindest einmal die Führung zu übernehmen.

Initialzündung folgt erst nach der Pause

Nach 15 Minuten stand es daher folgerichtig 6:6-Unentschieden. Bis zu Pause nutzten die Gäste nun aber ihre Möglichkeiten konsequenter und konnten somit ein 13:10-Führung mit in die Halbzeit nehmen.

Was Peter Awe seinem Team in der Pause auch gesagt hatte – es zeigte Wirkung. Nun wurde flüssiger Handball gespielt und in der Deckung ordentlich zugepackt. Beim 18:15 (45.) hatte sich die SG erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung erspielt, den die Mannschaft bis zum Abpfiff noch auf 25:18 ausbaute. Erfreulich war für Trainer Awe vor allem, dass alle eingesetzten Spieler Tore erzielen konnten.

Von Christoph Laak