Premnitz

Tischtennis in Premnitz hat große Tradition. Doch seit einigen Jahren hat die schnelle Sportart in der kleinen Industriestadt mit Problemen zu kämpfen. Sportlich waren die letzten beiden Jahre von Abstiegen der ersten Mannschaft aus der Landesliga bis in die 2. Landesklasse sowie einem Mitgliederschwund geprägt.

„Es ist schon so, dass die letzten Jahre nicht zu den erfolgreichsten gehören“, gibt dann Steven Grzybek, der seit 2004 für das erste Team an der Platte steht, unumwunden zu. Dabei gehörten die Chemiker früher zu den Spitzenvereinen der Region, gerade im Jugendbereich war der TSV Chemie mit zahlreichen Talenten bestückt. „Unsere starke Jugend war immer das Aushängschild. Wir hatten eine Zeit lang die beste Nachwuchsmannschaft Brandenburgs“, erinnert sich Grzybek, der mittlerweile nicht nur Spieler sondern auch Nachwuchsleiter in Premnitz ist.

Gut 25 Sportler spielen in Premnitz Tischtennis

„Mit Abteilungsleiter Harald Wegwerth und Rainer Werner, der sich in der 2. Mannschaft einbringt, haben wir auch sehr engagierte Mitglieder in den entsprechenden Positionen, dennoch konnten wir fallende Mitgliederzahlen nicht verhindern“, erklärt Steven Grzybek. Einst waren knapp 50 Spieler beim TSV Chemie organisiert, heute sind es noch gut 25 – Tendenz fallend. Und genau dort wollen Grzybek und seine Mitstreiter ansetzen. Ab der kommenden Saison soll unbedingt wieder ein Nachwuchs-Team für den Punktspielbetrieb angemeldet werden.

Bei den Trainingseinheiten der Premnitzer Tischtennisspieler geht es meist eng zu. Dennoch würden sich die Chemiker über personellen Zuwachs sehr freuen. Quelle: Christoph Laak

„Wir sind ein eingeschworener Haufen. Geselligkeit wird bei uns groß geschrieben. Gemeinsame Aktivitäten, wie Besuche von World-Cup-Turnieren, sind uns wichtig“, verrät der 33-Jährige, der als Abteilungsleiter bei einer Supermarkt-Kette arbeitet. Das zieht immer noch, kommen Mitglieder teilweise zweimal wöchentlich aus dem Fläming angefahren, um in Premnitz zu trainieren – der Atmosphäre wegen.

Kampf gegen den Abstieg ist nur schwer zu gewinnen

Sportlich sieht es auch in dieser Saison für die erste Mannschaft wieder nicht so gut aus. Vier Spieltage vor Schluss belegen die Chemiker einen Abstiegsplatz – es wäre der dritte in Folge. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist zwar da, wird aber immer geringer. „Klar, wir sind nicht ganz weit weg vom rettenden Ufer, haben aber ein anspruchsvolles Restprogramm“, so Grzybek, der seit Jahren zu den besten Einzelspielern der Region gehört und auch schon einige Angebote anderer Vereine abgelehnt hat.

Sollte es mit dem Klassenerhalt nicht mehr klappen, soll in der kommenden Saison unbedingt ein sportlicher Neustart in der 3. Landesklasse erfolgen. „Für die jungen Spieler wäre das sicherlich besser. Sie sind aktuell noch nicht soweit“, erklärt der Linkshänder, der seinem Verein weiter die Treue halten will.

Nachwuchs soll wieder für den Verein gewonnen werden

Neben der Anmeldung einer Nachwuchsmannschaft plant Grzybek für das kommende Schuljahr eine Tischtennis-AG. „Das wäre enorm wichtig, um wieder Kinder an unseren Sport heranzuführen. Die Scheu mit Tischtennis im Verein anzufangen ist einfach zu groß. Das könnte der ideale Einstieg für Kinder und Jugendliche sein“, hofft Steven Grzybek, der betont, dass Tischtennis vor allem für die Auge-Hand-Koordination sehr gut wäre und insgesamt ziemlich facettenreich ist.

„Ich nenne Tischtennis immer Schach im 100-m-Lauf. Man muss schnell auf verschiedene Umstände reagieren können“, so Grzybek, der am morgigen Sonntag um 10 Uhr mit seinem Team auf Rot-Weiß Ziesar trifft und hofft, vielleicht doch noch punkten und den nächsten Abstieg verhindern zu können. „Aber das wird gegen Ziesar ganz schwer“, sagt Steven Grzybek.

Info Ihr Interesse am Tischtennis ist geweckt? Die Chemiker trainieren immer dienstags und freitags in den Räumen über der Erdgastankstelle. Ab 16 Uhr sind die Kinder und Jugendlichen aktiv. Ab 18 Uhr trainieren dann die Erwachsenen.

Von Christoph Laak