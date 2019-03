Premnitz

Am Sonntag fanden in Premnitz die Landeseinzelmeisterschaften der Jugend A statt, für die sich alle sieben teilnehmenden Premnitzer Bowler in der Vorrunde in Wildau qualifiziert hatten.

In der männlichen A-Jugend konnte der Favorit Paul Purps jedoch nicht teilnehmen, da er am Qualifikationsspieltag in der 1. Bundesliga gebraucht wurde. Yannic Fürstenberg (8.), Julian Krause (10.), Yannis Grothe (11.) und Patrick Krause (14.) schieden jeweils nach der Zwischenrunde aus.

Bei den A-Mädels kamen Pauline Krause, Lara Lorenz und Janine Korte weiter. Nach der Zwischenrunde kamen die Premnitzerinnen auf den Plätzen eins, zwei und vier ins Finale. Wie schon im letzten Jahr spielte die weibliche A-Jugend ein Masters Finale.

Lediglich einen Konkurrentin kann mit den Premnitzerinnen mithalten

Pauline Krause setzte sich im ersten Match in zwei Spielen gegen Janine Korte durch und Lara Lorenz besiegte in drei Spielen Sophie Lang von StrikeMARKer. Dann trafen Lara Lorenz und Pauline Krause im Match um den Meistertitel aufeinander, das Krause klar für sich entscheiden konnte. Bei der Siegerehrung freuten sich die TSV-Mädels über den kompletten Medaillensatz. Alle drei wurden für die Deutsche A-Jugend Meisterschaft nominiert, die vom 15. bis 19. Mai in Wildau stattfindet.

Bereits einen Tag vorher fanden in Brandenburg die Landeseinzelmeisterschaften Jugend B statt, für die sich fünf von sechs Premnitzer Kids im Rahmen einer Vorrunde qualifiziert hatten. Nur Lilli Main schaffte diesen Sprung diesmal noch nicht und landete letztlich auf dem 11. Platz.

Bei der Siegerehrung der B-Jugend waren auch drei Premnitzer vertreten: Max Lorenz (3.v.l.), Lisa-Marie Retzlaff (r.) und Ayden Klinger (2.v.r.) Quelle: privat

In dieser Altersklasse hatte der TSV Chemie Premnitz ein Mädchen und vier Jungen am Start. Der Vormittag begann mit der Zwischenrunde, in der Max Lorenz sein erstes 300er Spiel schaffte. Dieses Kunststück gelingt nicht vielen Bowlern und schon gar nicht mit 13 Jahren. Drei von vier Premnitzern gelang der Sprung ins Finale, das nur Oliver Herbig knapp verfehlte.

Max Lorenz holt sich souverän den Titel und fährt zur DM

Dort spielten in der männlichen B-Jugend die Ränge eins bis sechs Jeder-gegen-Jeden. Max Lorenz hielt seinen großen Vorsprung und sicherte sich den Landesmeistertitel, Bronze ging an Ayden Klinger, der sich den 3. Platz mit einem Pin Vorsprung sicherte. Hannes Ploewka musste den Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Bei den Mädchen wurde ein Masters-Finale gespielt, wo sich Lisa-Marie Retzlaff ihrer Gegnerin im Halbfinale geschlagen geben musste. Sie freute sich dann aber sehr über die Bronzemedaille.

Max Lorenz freute sich neben der Goldmedaille auch über die Nominierung zu den Deutschen Meisterschaften der B-Jugend, die vom 2. bis 5. Mai in Ludwigshafen stattfinden.

Von Dagmar Scheeffer