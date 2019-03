Potsdam

Zum Frühjahrsbeginn fanden traditionell die Landeshallenmeisterschaften am Luftschiffhafen in Potsdam, ausgerichtet gemeinsam vom Leichtathletik-Verband Brandenburg (LVB) und dem SC Potsdam, statt.

In der Altersklasse U 12 kämpften für den VfL Rathenow Henriette Gugat, Nele Drosihn und Luzie Dehne, Johanna Lehmann, Annemarie Gugat und Max Lenkeit in den Disziplinen Weitsprung, 50-m-Sprint und 800-m-Lauf um den Titel des Landeshallenmeisters. In den riesigen Starterfeldern erzielten alle neue persönliche Bestleistungen und konnten zu Beginn der Wettkampfsaison wertvolle Erfahrungen sammeln.

Finale gleich zweimal knapp verpasst

Sehr gut gelang das Henriette Gugat im Weitsprung, die auf Platz 14 (3,53m) sprang. Auf der 800-m-Strecke erlief Luzie Dehne einen sehr guten 11. Platz, Nele Drosihn lief auf den 19. Platz.

Johanna Lehmann verpasste nur knapp das Finale im 50-m-Sprinten und Annemarie Gugat verpasste gleiches im Weitsprung (9./ 3,97m). Auch knapp das Finale im 50-m-Sprint verpasste Max Lenkeit und sprang im Weitsprung auf einen ordentlichen 16. Platz.

Trainer Wilko Rafelt zieht positives Fazit

In der 4 x 50 m-Staffel gingen Annemarie Gugat, Nele Droshin, Henriette Gugat und Johanna Lehmann für den VfL Rathenow an den Start und erkämpften einen vorzeigbaren 14. Platz.

„Insgesamt haben alle unsere Starter in riesen Starterfeldern tolle Leistungen zum Saisonauftakt abgeliefert und konnten mit zum Teil ersten Erfahrungen auf Landesmeisterschaften zufrieden nach Hause fahren“, zog VfL-Trainer Wilko Rafelt ein positives Fazit.

Von Wilko Rafelt