Falkensee

Die Verbandsliga-Handballer der SG Westhavelland haben dem Druck standgehalten und beim Tabellennachbarn SSV Falkensee einen ganz wichtigen 26:23-Auswärtserfolg eingefahren. Damit hat die Truppe von SG-Trainer Kevin Melzer im Abstiegskampf ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und kann vorerst etwas durchatmen.

„Wir haben uns auswärts endlich mal ein Erfolgserlebnis geholt. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, freute sich der Westhavelland-Trainer.

Gastgeber gehen mit Drei-Tore-Führung in die Pause

Vor der Pause war es über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. Kein Team konnte sich richtig absetzen, meist legte eine Mannschaft vor, die andere zog nach. Doch kurz vor der Halbzeit waren es die Gastgeber, die beim 13:10 erstmalig mit drei Toren in Führung gingen.

Plötzlich geht ein Ruck durch die Mannschaft

Diese Führung hatte bis zum 17:13 Bestand. „Dann haben wir Beton angerührt. Die Jungs haben in der Deckung eine ganz starke Beinarbeit hingelegt. Und was dann noch durchkam hielt René Nicpon“, freute sich Melzer, dessen Team nach einem 7:1-Lauf plötzlich mit 20:18 (48.) führte.

Doch auch die Gastgeber gaben sich nicht auf und gingen abermals mit 21:20 in Front. Dann kam die Zeit des Enrico Puhl, der in Unterzahl zweimal treffen konnte und die SG wieder auf den Weg brachte. „Jeder hat sich richtig reingehauen. Unsere Laufbereitschaft hat gestimmt. Ich bin sehr zufrieden“, so Kevin Melzer.

Von Christoph Laak