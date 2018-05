Löwenberg

Scharf und erfolgreich gestartet, dies war das Fazit vom Trainerteam der Löwenberger Leichtathleten beim Sportfest in Eberswalde. Eine starke Delegation aus jungen und erfahrenen Aktiven konnte einen guten Wettkampf bei fantastischem Wetter verzeichnen.

Erfolgreichster „Löwe“ war Leonard Lange (M 10), der mit vier Goldmedaillen einen wahrhaft goldenen Tag erwischte. Er siegte im Ballwurf (39,50 m), 50 m-Sprint (8,31 s), Weitsprung (3,90 m) und mit der 4x50 m-Staffel. Vielstarter Arthur Teresias Rose (M 13) sammelte das meiste Edelmetall der Löwenberger Mannschaft. Mit Gold im Kugelstoßen und Hochsprung sowie Silber im 60 m-Hürdenlauf, 75 m-Sprint und Weitsprung und Bronze im Speerwurf erreichte er in allen Disziplinen einen Podestplatz. Der verflixte 4. Platz war diesmal für Pauline Neumann reserviert. In allen Disziplinen (Weitsprung, Sprint 800 m) verpasste sie das Podium nach kampfstarkem Einsatz denkbar knapp. Jannis Barke absolvierte seinen ersten Wettkampf in der Altersklasse M 14 und konnte mit einmal Gold und je zweimal Silber und Bronze Motivation für die kommende Saison tanken. Tim Schulz und Valentin Wetzel lieferten sich über 800 m der M 11 ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Tim hatte im Finish die größeren Reserven und siegte in 2:41,55 min vor Valentin (2:42,51 min).

Pechvogel des Teams war Matthias Klyscz. Der erfolgreiche Werfer aus Glambeck hatte eine Knieverletzung auskuriert und war auf dem Weg zu alter Leistungsstärke. Beim Speerwurf brach die Verletzung erneut auf, so dass er den Wettkampfbetrieb einstellen musste. Vereinskamerad Philipp Uhlmann war ebenfalls gehandicapt und begleitete den Wettkampf als Kampfrichter. So konnte er die zwei Erfolge seiner Mutter miterleben. Cornelia Arlt siegte im Speerwurf der W 50 und im Kugelstoßen.

Von Axel Klicks