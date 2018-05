Kremmen

Nach einem Jahr Abstinenz kehrt die Laufveranstaltung „Kremmen läuft“ wieder zurück in den Veranstaltungskalender des EMB-Energie-Cup Oberhavel. Am Sonntag wird Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse um 10 Uhr vor der Mehrzweckhalle in Beetz feierlich die Laufveranstaltung eröffnen, ab 10.15 Uhr gehen dann die ersten Aktiven an den Start.

„Für die Läufer hat der EMB-Cup einen sehr großen Stellenwert. Das kann man an den Anmeldungen erkennen, wir haben schon jetzt eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr“, erklärt Andrea Busse von der Stadt Kremmen. Im vergangenen Jahr wurde der Lauf zwar auch ausgetragen, gehörte aber nicht zur größten und beliebtesten Laufserie Oberhavels. „Natürlich bietet auch uns als Veranstalter der EMB-Cup eine größere Plattform, um sich zu präsentieren“, gibt Busse zu. 2003 wurde „Kremmen läuft“ aus der Taufe gehoben, seit diesem Jahr hat die Stadt Kremmen den Hut auf.“Die damals für die Stadt Kremmen tätige Petra Born war eine passionierte Läuferin und hat diesen Lauf quasi ins Leben gerufen“, erinnert sich Andrea Busse. Kooperiert wird zudem mit der SG Vehlefanz und dem Kremmener SV. „Die Zusammenarbeit mit der SG Vehlefanz klappt seit vielen Jahren hervorragend und kam zustande, da der Kremmener SV keine Leichtathletik-Abteilung beinhaltet.“

60 Helfer kümmern sich am Sonntag um einen reibungslosen Ablauf, die intensiven Planungen laufen seit Dezember 2017. „Nach dem Fest ist vor dem Fest – heißt es doch so schön. Die Strukturen sind gewachsen, daher ist die Organisation und Planung schon recht routiniert“, freut sich Busse und hofft auf eine tolle Veranstaltung.

Von Knut Hagedorn