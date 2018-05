Hennigsdorf

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Trainingspläne werden intensiv und akribisch abgearbeitet. Für die vom 10. bis 17. Juli in Dänemark stattfindende Langdistanz-Weltmeisterschaft im Triathlon überlässt Ausnahmeathlet Herbert Lange aus Oranienburg nichts dem Zufall.

Der 71-jährige Ausnahmesportler des SV Stahl Hennigsdorf, der im Januar von den Lesern der Märkischen Allgemeinen Zeitung zum Sportler des Jahres 2017 gekürt wurde, hat ein klares Ziel vor Augen: Odense in Dänemark. Dort finden in sieben Wochen die Welttitelkämpfe im Triathlon statt und Lange scheint gerüstet zu sein. Sportlich ist er bereits für das Großereignis qualifiziert, auch die Nominierung durch die Deutsche Triathlon Union ist bereits erfolgt. Das Lange sich auf einem sehr guten Weg befindet, bewies er unlängst bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften über die langen olympischen Schwimmstrecken in Wetzlar, wo er sogar erfolgreichster Starter aller Altersklassen wurde.

Die eigentlich als Zwischenetappe angedachte Schwimmmeisterschaft wurde zur Demonstration von Langes Stärke. Der Oranienburger dominierte nicht nur in seiner Altersklasse 70, sondern wurde mit fünf Gold- und einer Silbermedaille erfolgreichster Teilnehmer überhaupt. Er absolvierte alle angebotenen sieben Strecken und konnte die Titel Internationaler Deutscher Meister über 1500 m Freistil, 800 m Freistil, 400 m Freistil, 400 m Lagen und 200 m Rücken gewinnen. Über die 200 m Brust schwamm Lange zudem noch zu Silber.

„Insgeheim hatte ich gehofft, dass es mir möglich wäre, alle Strecken in allen Lagen zu gewinnen. Deshalb schwamm ich nur immer so schnell wie unbedingt nötig. Ich musste mit meinen Kräften gut haushalten. Als Vorbereitung auf die WM war dieser erfolgreiche Wettkampf genau richtig“, zeigte sich Lange zufrieden. Am 12. Juli startet er in Odense im Aquathlon und zwei Tage später im Triathlon.

Von MAZ