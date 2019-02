Oranienburg

Am Sonnabendabend präsentieren sich die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC ab 18.30 Uhr endlich wieder den heimischen Fans. In der MBS-Arena treffen die Schützlinge von Trainer Christian Pahl auf den Tabellenelften HSG Ostsee N/G.

Kapitän und Rechtsaußen sind zurück

„Die Jungs haben gut gearbeitet“, versichert Pahl vor dem Duell gegen die Gäste aus Schleswig-Holstein, genauer gesagt aus den ostholsteinischen Gemeinden Neustadt und Grömitz. Der OHC-Trainer konnte in der vergangenen Woche nahezu mit dem kompletten Team trainieren. Mannschaftskapitän Robin Manderscheid und Rechtsaußen Nils Müller stießen nach krankheitsbedingter Pause wieder dazu. „Dadurch haben wir natürlich wieder mehr Möglichkeiten“, freut sich der Coach. Auf gut Deutsch: Er hat die Qual der Wahl, auch wenn Kreisspieler Janis Bohle und Torwart Simon Herold passen müssen.

Gute Erfahrung aus dem Hinspiel

Der Oranienburger HC liegt in der 3. Handball-Liga Nord nach wie vor gut im Rennen. „Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht – aber wir können in diesem Jahr womöglich die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte spielen. Ich möchte zwar nicht alles schön-, aber auch nicht alles schlechtreden“, sagt der Trainer, der zunächst auf das Spiel gegen den Aufsteiger HSG Ostsee schaut.

Einmal hat der OHC mit dem Team bereits Bekanntschaft gemacht, das war im September vergangenen Jahres. Es war ein angenehmes Aufeinandertreffen; die Oranienburger gingen als 26:24-Sieger aus der Halle. Mit dem Wissen um die Möglichkeiten aus dem Spiel und den Bildern aus den Videos sagt Pahl: „Zumindest von der Spielanlage erwarte ich nichts Überraschendes. Aber Spiele nehmen allerdings hin und wieder ihren eigenen, unerwarteten Lauf.“

Gegner hat Spieler von Format

Die HSG Ostsee Neustadt/ Grömitz gibt es erst seit 2014. Sie ist in der Lübecker Nähe beheimatet. Das Ostsee-Team wurde 2015 Landesligameister, 2016 Schleswig-Holstein-Meister, 2018 Oberliga-Meister und gehört nun im ersten Jahr der 3. Liga Nord an. Vereint hat die HSG Männer mit Format. Mit Spielmacher Nico Kibat schnupperte ein Akteur beim THW Kiel sogar mal Erstliga-Luft. Andere gehörten in ihrer Handball-Vergangenheit zur Stammbesetzung in Zweitligateams. „Die haben eine Menge Erfahrung“, schätzt Christian Pahl ein. Torwart Max Folchert, Rückraumspieler Benedict Philippi, Nico Kibat oder Kreisspieler Christoph Schlichting nennt er da. Und das Team sei in der Breite gut aufgestellt, habe weit mehr als nur eine erste gute Sieben, könne Spieler immer gleichwertig ersetzen. Mit Thomas Knorr steht ein früherer Bundesligaspieler an der Seitenlinie. „Wir müssen diszipliniert spielen, in der Abwehr geduldig sein, um dort Bälle zu gewinnen“, so der OHC-Coach über den Plan für heute Abend. „Und uns natürlich gegenüber dem Bernburg-Spiel in allen Bereichen steigern.“

Die Oranienburger Handballer treten am heutigen Sonnabend das erste Mal in diesem Jahr in eigener Halle zu einem Punktspiel an. Eine Woche später kommt mit dem HSV Hannover ein weiteres Team nach Oranienburg. Dem treuen Publikum sollen für die Unterstützung idealerweise vier Punkte geschenkt werden.

Von Knut Hagedorn