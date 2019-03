Burgdorf/Oranienburg

Zwei Wochen nach der Derby-Niederlage gegen den VfL Potsdam und einer spielfreien Woche kassierten die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC beim TSV Burgdorf II eine vermeidbare 22:25 (7:12)-Niederlage. Vor allem in der Offensive hakte es bei den Kreisstädtern erneut. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Saison, wir belohnen uns einfach nicht vor dem Tor. Wenn du so viele freie und klare Bälle verwirfst wie wir heute wieder, dann kannst du einfach nichts holen“, bemängelte OHC-Trainer Christian Pahl.

Die Gastgeber konnten sich mit Joshua Thiele, Hannes Feise und Jannes Krone über drei Verstärkungen aus dem Bundesligakader freuen und zogen schnell davon. Bereits nach zwölf Minuten lag der OHC mit 2:6 im Hintertreffen. „Erste Halbzeit waren wir auch wirklich nicht gut, da fehlte einiges“, bemängelte Pahl. So lagen die Gäste zur Halbzeit mit 7:12 zurück.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Gästespiel deutlich stabiler und besser. Tor um Tor kämpften sich die Oranienburger nun heran, auch dank einer aggressiven Deckung, die nun etliche Bälle eroberte. Beim Stand von 13:15 (38.) waren die Gäste drauf und dran, das Spiel zu kippen, doch trotz vier Minuten Überzahl zogen die Niedersachsen sogar auf 17:13 davon. „Am Ende war es eine verdiente Niederlage, allerdings standen wir uns gerade in der Offensive wieder selbst im Weg. Wir scheitern momentan mehr an uns als am Gegner. Auch beim TSV war deutlich mehr drin“, so Pahl enttäuscht.

Von Knut Hagedorn