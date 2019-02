Oranienburg

Die HSG Ostsee hat es vorgemacht: Am vergangenen Sonntag fügte die Mannschaft aus Schleswig-Holstein dem morgigen Gegner des Oranienburger HC die erste Heimniederlage (31:34) dieser Saison zu. Genau sieben Tage später tritt der OHC ebenfalls in der Schweriner Sport- und Kongresshalle an. „Da sieht man, dass die 3. Liga Nord kein Selbstläufer ist. Vielleicht ordnet ja der eine oder andere unseren Sieg gegen die HSG Ostsee eine Woche zuvor nun ganz anders ein“, sagt Oranienburgs Coach Christian Pahl. Zugleich weiß er aber um die „individuelle Stärke“ der Mecklenburger Stiere. Trotz der verletzungsbedingten Probleme der Gastgeber werde eine richtig gute erste Sieben auf dem Parkett stehen. Im Rückraum haben sie Pedersen, Passias und den Ex-Oranienburger Weßeling, der als Neuzugang gleich zum Kapitän gemacht wurde. Am Kreis Pärt, auf den Außenpositionen Ex-Bundesligaspieler Zufelde ( Gummersbach) und Aust. „Im Hinspiel standen wir in der ersten Halbzeit in der Abwehr sehr schlecht, in der zweiten Halbzeit lief es besser“, erinnert sich Christian Pahl an das 31:33 im September. Die Außen Zufelde (7 Tore) und Aust (9) sowie Rückraumspieler Mark Pedersen (10) schossen den OHC fast im Alleingang ab.

„Ich habe meine Spieler jetzt noch einmal nach den Ursachen für die Niederlage im Hinspiel gefragt. Wir haben alle dieselbe Auffassung. Also wissen wir, was wir falsch gemacht haben“, so der OHC-Coach. Er bescheinigt den Schwerinern gute Torhüterleistungen. „Trotzdem müssen wir das Duell auf dieser Position gewinnen, um zu siegen“, so Christian Pahl. Er kann theoretisch auf den gleichen Kader wie in der vergangenen Woche beim 24:21-Sieg gegen den HSV Hannover setzen. „Aber ich bin mir über die Aufstellung noch nicht ganz im Klaren.“ Offensichtlich eine weitere Option wäre Linksaußen Dennis Schmöker. Das Testspiel am Mittwoch gegen den VfL Lichtenrade hat der seit sechs Wochen Verletzte ohne Probleme überstanden. Das Spiel wird am Sonntag, 16 Uhr, angepfiffen.

Von MAZonline