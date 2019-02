Oberhavel

Vor 28 Jahren wurde der Brandenburg-Cup durch Laufenthusiasten aus den alten Bezirken Potsdam, Frankfurt und Cottbus ins Leben gerufen. Man staune: Diese Laufserie hat immer noch Bestand und steht noch in der Blüte seines Wirkens. Organisiert wird die beliebte Laufveranstaltung nach wie vor vom Leichtathletik-Verband Brandenburg (LVB).

Immer wieder auf’s Neue werden die Ausrichter, verteilt im ganzen Land, motiviert von den vielen Teilnehmern und der dazugehörigen Laufkommission unter der Leitung von Thomas Lenk, Vizepräsident Laufen des LVB. „Zum Jahresende werden die Sieger in einer würdigen Form geehrt. Meistens treffen wir uns dann alle an einem Ort und dann werden die Siegerpokale an die leuchtenden Augenpaare verteilt. Eine richtige große Lauffamilie“, sagt Lenk begeistert.

Der Startschuss 2019 fällt wie in jedem Jahr mit dem Frauenseelauf der WSG König Wusterhausen (3. März). Insgesamt stehen 15 Veranstaltungen auf dem Programm. Darunter auch seit vielen Jahren zwei Termine im Landkreis Oberhavel: Neben dem Hennigsdorfer Citylauf am 25. August wird dies auch der Hohen Neuendorfer Herbstlauf sein, der am 3. November zugleich wieder der Abschluss der diesjährigen Laufserie sein wird. „ Hennigsdorf und Hohen Neuendorf sind immer gute Adressen in der Laufszene und bilden mit das Rückgrat unserer Erfolgsgeschichte. Oberhavel ist sehr laufverrückt, wir kommen immer gerne hier her“, freut sich Kommissionsmitglied Klaus Steinhäuser auf die Termine im hiesigen Landkreis.

Knapp 2500 Teilnehmer im Schnitt pro Jahr umfasst die Laufserie des Brandenburg-Cup und man hofft, diese Zahl steigern zu können.

Von Knut Hagedorn