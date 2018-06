Zehdenick

Ö till Ö, was schwedisch so viel bedeutet wie „von Insel zu Insel“, beschreibt eine Trendsportart, welche gerade aus den skandinavischen Ländern in das übrige Europa und die ganze Welt überschwappt. Die Sportart nennt sich SwimRun und dreht sich um nicht mehr und nicht weniger, als im ständigen Wechsel Schwimmen und Laufen miteinander zu kombinieren. Kurzum: Man schwimmt mit den Laufschuhen und läuft mit den Schwimmsachen.

Auch im Landkreis Oberhavel erfreut sich der SwimRun immer größerer Beliebtheit, besonders im nördlichen Oberhavel. In Zehdenick wurde am 11. November des vergangenen Jahres mit dem Verein „Kreuz&Quer-SwimRun“ der erste Verein Oberhavels für diese Disziplin gegründet. Für Mitbegründer Michael Gerlach ist vor allem eine Tatsache ein Alleinstellungsmerkmal: „Die Strecken haben keine Grenzen. Kommt ein See, oder wie bei uns oft ein Stich, geht es halt da durch“, so der Vereinsvorsitzende.

Die Idee für den Verein kam dem 33-Jährigen schon vor einiger Zeit: „Ich biete schon seit einigen Jahren Sportangebote an und arbeite in Berlin in einer Sporteventfirma. Da kam vor vier Jahren die Anfrage eines Rheinsberger Hotels, ob wir nicht Sportaktivitäten neu entwickeln könnten.“ Daraus entstand schlussendlich der SwimRun. Im Herbst wird es auch in Rheinsberg einen SwimRun geben.

Mittlerweile hat der Verein schon 18 Mitglieder, die Nachfrage ist durchaus da. „Wir haben vor einer Woche auch ein Camp zum Schnuppern in Templin angeboten. Das Feedback war positiv.“ Gerlach reiste vor kurzem auch ins Mutterland des SwimRun nach Schweden und nahm dort Mitte Mai am „Ötillö Utö“ teil, einem der größten SwimRuns weltweit. Knapp 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren dort am Start.

Zusammen mit seinem Partner Mathias Schulz bestritt Gerlach die Königsdisziplin über 42,82 Kilometer, davon fünf Kilometer schwimmend. „Es war verdammt hart, wir waren einfach nur froh, am Ende anzukommen“, beschreibt der Zehdenicker. Im Herbst reisen beide erneut nach Schweden, um an einem weiteren Qualifikationsrennen für die Weltmeisterschaft teilzunehmen. Mit Annika Gerlach und Katja Schulz nahmen auch ihre Gattinnen am SwimRun teil und absolvierten eine Strecke über 13 Kilometer, wovon zwei Kilometer schwimmend absolviert wurden. Und das vor malerischer Kulisse auf der Insel Utö.

Von Knut Hagedorn