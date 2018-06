Oranienburg

Völlig ausgepumpt, aber auch super glücklich lag Valentin Wetzel beim Oranienburger Paarlauf am 31. Mai auf der Laufbahn. Zusammen mit seinem Partner Tim Schulz hatte der 11-Jährige gerade die Konkurrenz gewonnen. „Er ist schon ehrgeizig, aber alles im Rahmen. Vor allem Spaß soll es machen und den hat er“, beschreibt Mama Christiane ihren Sprössling.

Bereits in der Kita zeigte sich der Grüneberger laufbegeistert, sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass auch beide Elterteile begeisterte Läufer sind. „Wir haben ihn immer mit zu den Laufveranstaltungen genommen, so ergab sich das dann irgendwann“, blickt die Mutter auf die Anfänge zurück. Aktuell spielt Valentin auch noch Fußball bei der heimischen Grüneberger Fortuna und Volleyball beim VSV Gransee. „Valentin geht momentan in die 5. Klasse und langsam steigen natürlich auch die Anforderungen in der Schule deutlich. Daher wird er ab dem kommenden Schuljahr wohl nur noch eine Sportart intensiv betreiben, da zeichnet sich die Leichtathletik klar als Favorit ab“, sagt die Grünebergerin. Auch das Thema Sportschule werde jetzt ein Thema – mit noch offenem Ausgang: „Wir haben schon darüber gesprochen und würden es nicht kategorisch ablehnen“, so die Mama.

Von Knut Hagedorn